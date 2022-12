Conor McGregor marca companheiro de equipe russo como ‘rato’ – CMIO Esportes

A estrela do UFC Conor McGregor lançou um ataque surpreendente contra seu amigo de longa data e parceiro de treinamento Artem Lobov depois que o lutador russo aposentado entrou com uma ação para pagamentos de royalties que ele afirma ser devidos da marca de uísque McGregor’s Proper No. Twelve.

Lobov afirmou em um processo legal nos últimos dias que ele foi o ímpeto para a incursão de McGregor no mercado de uísque e que conduziu uma extensa pesquisa para obter ideias de marca e parceiros em potencial para o uísque, que obteve sucesso significativo no mercado desde seu lançamento em 2018. .

“Meu cliente é um lutador profissional aposentado com mestrado pela [Dublin City University] em Finanças e Mercado de Capitais”, disse o advogado de Lobov, Dermot McNamara.

“Emitimos um processo do Tribunal Superior em seu nome para fazer cumprir um acordo com o Sr. McGregor em relação à marca de uísque Proper No. Twelve.”

“Meu cliente foi o criador inicial e co-fundador do conceito para lançar uma marca de uísque irlandês associada ao Sr. McGregor. Como esses assuntos estão agora perante o tribunal, não faremos mais comentários.”

Acredita-se que Lobov esteja buscando 5% dos $ 600 milhões (£ 500 milhões) que McGregor ganhou quando vendeu a propriedade majoritária da marca para a Proximo Spirits em 2021 – levando McGregor a emitir uma resposta contundente ao seu antigo parceiro de treinamento confiável.

“Artem é um rato… nah nah nah nah, ei”, ele cantou em uma mensagem de áudio postada no Twitter, que já foi deletada.

Lobov não respondeu à mensagem, mas outra lutadora de MMA, Cris Cyborg, respondeu dizendo que as ações de McGregor foram “patético”- provocando ainda mais desprezo do irlandês.

“Você é uma abominação”, escreveu ele sobre o brasileiro. “Cala a boca.”

A situação ocorre várias semanas depois que Lobov revelou em entrevista ao talkSPORT que ele foi fundamental para o lançamento da bebida alcoólica e que já havia recusado uma oferta de US$ 1 milhão (£ 830.000) como compensação por seus esforços.

“Conor me ofereceu US$ 1 milhão, mas eu recusei, não aceitei. Você sabe, ao longo da minha carreira, sempre que ajudei Conor com os acampamentos, ele se ofereceu para me pagar pelos acampamentos, mas nunca aceitei dinheiro dele,” ele disse.

“Eu disse, ‘nós sempre fomos amigos e nos ajudamos. Eu nunca paguei a você pelos meus acampamentos, então também não vou aceitar dinheiro de você pelos meus acampamentos.”

A equipe de McGregor, por sua vez, refutou a afirmação de Lobov

“Proper No. Twelve Irish Whiskey foi criado, desenvolvido, marcado e promovido incansavelmente por Conor McGregor”, disse a porta-voz de McGregor, Karen Kessler. “Qualquer sugestão de que o autor tem direito ao Proprietário Nº Doze está incorreta.”