Estrela do Chelsea conquista vitória crucial na Copa do Mundo do Senegal – CMIO Esportes

Kalidou Koulibaly marcou o gol crucial na vitória do Senegal sobre o Equador e se classificou para a fase eliminatória da Copa do Mundo

O capitão do Senegal, Kalidou Koulibaly, provou a diferença quando os atuais campeões da Copa Africana de Nações passaram pelo Equador para garantir a passagem para as oitavas de final pela segunda vez em sua história na Copa do Mundo da FIFA no Catar na terça-feira.

Koulibaly, que trocou o Napoli pelo gigante da Premier League pelo Chelsea no verão passado, reagiu mais rápido na grande área após uma cobrança de falta mal colocada aos 70 minutos para marcar de perto e dar ao seu time uma vantagem de 2 a 1 em um ardente Khalifa International Stadium em Doha.

O gol do jogador do Chelsea aconteceu depois que o equatoriano Moises Caicedo cancelou uma cobrança de pênalti de Ismaila Sarr, do Watford, que havia dado ao time africano uma vantagem de um gol pouco antes do intervalo.

O Equador precisava de um empate para avançar para a fase de mata-mata, mas pagou o preço pelo que foi um desempenho bastante medíocre enquanto lutava para conter o que foi uma exibição enérgica do Senegal.

O Senegal teve uma vantagem merecida no final do primeiro tempo, quando Sarr cobrou seu pênalti após sofrer falta do equatoriano Piero Hincapie.

Os sul-americanos empataram o placar aos 67 minutos, depois que o excelente meio-campista do Brighton, Caicedo, acertou um passe hábil de Felix Torres antes de Koulibaly restaurar a vantagem dos africanos apenas três minutos depois, garantindo sua participação nas fases eliminatórias.

O Senegal sabia que uma vitória provavelmente era necessária para seguir em frente, a menos que o país anfitrião, Catar, conseguisse produzir um resultado de choque sísmico contra a Holanda – que não veio, já que os holandeses venceram por 2 a 0 para liderar o grupo.

A única nota amarga para o Senegal foi o cartão amarelo recebido por Idrissa Gueye, do Everton, que o tirará do próximo jogo no Catar por suspensão, por ocasião do que seria a 100ª internacionalização do veterano meio-campista por seu país.

Os campeões africanos enfrentarão os vencedores do Grupo B nas oitavas de final, que provavelmente pode ser a Inglaterra de Gareth Southgate, salvo uma calamidade na partida contra o País de Gales ainda nesta terça-feira.