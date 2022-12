Estrela do UFC ataca Canelo após ameaça de Messi — CMIO Esportes

Santiago Ponzinibbio defendeu Lionel Messi após críticas contundentes do boxeador Canelo Alvarez

A estrela dos meio-médios do UFC, Santiago Ponzinibbio, alertou o ícone do boxe Saul ‘Canelo’ Alvarez que ele está escolhendo uma luta que não pode vencer em suas críticas contundentes ao jogador de futebol Lionel Messi.

O multicampeão mundial de boxe, Canelo, pareceu ficar bastante ofendido com as imagens que apareceram online após a vitória da Argentina na Copa do Mundo da FIFA contra seu país natal, o México, que parecia mostrar Messi enxugando os pés no vestiário com uma camisa mexicana após a vitória por 2 a 0 da Argentina. vitória no sábado.

Um Canelo ofendido twittou logo após a partida que Messi estava “limpando o chão com nossa bandeira” após o jogo em que o atacante do PSG abriu o placar no confronto do Grupo C.

Ele acrescentou em um tweet que já foi deletado que Messi deveria “pedir a Deus que eu não o encontre”, o que levou o veterano lutador do UFC a dizer a Canelo que ele estava insultando toda a Argentina.

“eu estava chateado”, disse Ponzinibbio ao MMA Fighting.

“Não adianta ameaçar Messi. Todo mundo conhece a carreira de Messi. Se [Canelo] não sabe que não deve dizer nada. É normal os jogadores jogarem camisas no chão, estão todos suados, mas ele não fez nada de desrespeitoso. Todo mundo que conhece Messi sabe que ele é um atleta impecável e uma pessoa muito respeitosa.”

Ponzinibbio, que acumulou um recorde impressionante de 28-6 no MMA, acrescentou que se Canelo está procurando uma luta, ele estaria mais do que disposto a defender a honra do atleta mais amado de seu país.

“Eu estava chateada,” ele explicou.

“Irmão, se quiser lutar, estou pronto, mas deixa o Messi. Você mexe com o Messi, você mexe com a Argentina inteira. Não incomode a criança.”

As primeiras coisas primeiro para Ponzinibbio, no entanto, já que ele deve enfrentar o ex-campeão meio-médio do UFC Robbie Lawler no que promete ser um confronto contundente no UFC 282 do mês que vem, em Las Vegas.

Depois disso? Quem sabe – especialmente se Canelo mirar em Messi mais uma vez após o confronto da Argentina com a Polônia na quarta-feira.

O México também enfrenta a Arábia Saudita na quarta-feira, com vitórias de Argentina e México garantindo a passagem para a fase eliminatória no Catar.