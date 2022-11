Rússia discutirá potencial transferência para o futebol asiático – oficial – CMIO Esportes

Dirigentes do futebol russo discutirão uma possível mudança da Uefa para sua contraparte asiática na próxima reunião do comitê executivo da Federação Russa de Futebol (RFU), foi confirmado.

O presidente da RFU, Aleksandr Dyukov, informou a mídia russa sobre o desenvolvimento no domingo.

“Vamos considerar esta questão no comitê executivo. Não tenho certeza se uma decisão será tomada, mas a situação requer discussão”, Dyukov disse, conforme citado pela TASS.

“A UEFA nos considera um membro da família europeia, implementamos todos os programas, eles participam do financiamento de projetos, no nosso caso seria feio negociar na cabeça deles.

“Falei que é importante para nós fazer jogos oficiais, tivemos dois anos de coronavírus e agora uma suspensão. acrescentou Dyukov.













As seleções russas foram banidas de todas as competições da UEFA e da FIFA no final de fevereiro, após o lançamento da campanha militar de Moscou na Ucrânia.

A Rússia também foi eliminada da final da Liga dos Campeões da UEFA de 2022, que seria disputada em São Petersburgo em maio, mas foi transferida para Paris, onde acabou marcada por confrontos entre policiais e torcedores.

A Uefa estendeu sua proibição da Rússia por pelo menos a temporada 2022/23, enquanto a seleção masculina russa foi removida da fase de qualificação do Campeonato Europeu de 2024 na Alemanha.

A equipe também foi impedida de tentar se classificar para a Copa do Mundo FIFA de 2022 em andamento no Catar.

A questão de uma possível transferência da RFU para a Confederação Asiática de Futebol (AFC) tem sido cada vez mais discutida na mídia russa nos últimos meses.

Os supostos benefícios da mudança seriam que a Rússia tem menos probabilidade de enfrentar alienação e suspensão, dadas as sanções esportivas lideradas pelo Ocidente que foram impostas por causa do conflito na Ucrânia.

Na semana passada, o presidente da Premier League russa, Aleksandr Alaev, disse que permanecer na UEFA fazia mais sentido “do ponto de vista desportivo e financeiro.”

O presidente da RFU, Dyukov, que é membro do Comitê Executivo da UEFA, repetiu no domingo que a Rússia pretende lançar novas licitações legais contra a UEFA e a FIFA em um esforço para anular as proibições, tendo falhado com os recursos iniciais no Tribunal Arbitral do Esporte ( CAS) na Suíça.