Ícone do boxe ameaça Messi após comemorações da Copa do Mundo (VÍDEO) — CMIO Esportes

Saul ‘Canelo’ Alvarez acusou a estrela do futebol de desrespeito com o tratamento que deu a uma camisa mexicana

O campeão mundial de boxe Saul ‘Canelo’ Alvarez reagiu com raiva às comemorações de Lionel Messi no vestiário após a vitória crucial de sua equipe na Copa do Mundo contra o México.

Messi marcou na vitória por 2 x 0 sobre o México no Catar na noite de sábado, mantendo vivo o sonho da Argentina em uma Copa do Mundo após a derrota chocante para a Arábia Saudita.

Os jogadores argentinos comemoraram muito no vestiário do Estádio Lusail, mas um aspecto das cenas não agradou a lenda do boxe mexicano Alvarez.

Messi foi visto com uma camisa mexicana no chão à sua frente e chutou inadvertidamente enquanto tirava a chuteira.

“Eles viram Messi limpando o chão com nossa camisa e bandeira????” Alvarez tuitou.

“Peça a Deus que eu não o encontre”, acrescentou o múltiplo campeão mundial.

“Assim como eu respeito a Argentina, ele tem que respeitar o México!

“Não estou falando do país como um todo, apenas das besteiras que o Messi fez” acrescentou o homem de 32 anos em tweets separados.

Os fãs foram rápidos em apontar que Messi havia movido a camisa totalmente sem querer, com um deles escrevendo: “Canelo, aqui na Argentina as pessoas te apoiam muito, você está se deixando levar por algo fora do contexto. Messi é provavelmente o atleta mais respeitoso que existe…”

“Talvez… espero que sim,” respondeu o boxeador.

“Como a camisa do México está no chão, é um insulto” Alvarez mais tarde twittou, dobrando sua posição.

O ex-atacante argentino Sergio Aguero pesou para defender o ex-companheiro de seleção, twittando: “Seu Canelo, não procure desculpas nem problemas, com certeza o senhor não entende de futebol e do que acontece em um vestiário.

“As camisas ficam sempre no chão depois dos jogos devido ao suor e se você olhar bem, ele [Messi] faz o movimento de tirar a bota e acidentalmente bate nela.”













Alvarez é amplamente reconhecido como um dos melhores lutadores pound-for-pound do planeta e possui um recorde de 58 vitórias em 62 lutas profissionais.

Sua última derrota foi contra o russo Dmitry Bivol em maio, quando Alvarez aumentou de peso em uma tentativa de conquistar o título dos meio-pesados ​​da WBA. Essa foi a primeira derrota do mexicano desde 2013, quando foi derrotado por Floyd Mayweather.

Argentina e México continuam suas campanhas na Copa do Mundo no Catar na quarta-feira, com o Grupo C bem posicionado antes da última rodada de jogos.

A Polônia lidera com quatro pontos, à frente da Argentina e da Arábia Saudita com três pontos, e do México com um.

A Polônia enfrenta a Argentina na quarta-feira, enquanto o México enfrenta os sauditas em uma partida que precisa vencer para ter qualquer chance de chegar à fase eliminatória.