Sérvia e Camarões disputaram uma emocionante Copa do Mundo no Catar, que terminou em 3 a 3 e deixa as chances de ambas as equipes chegarem à fase eliminatória por um fio.

Em uma partida desordenada no Al Janoub Stadium na segunda-feira, a Sérvia venceu por 3 x 1 antes de Camarões voltar ao jogo com dois gols no espaço de três minutos no segundo tempo.

O resultado deixa as duas seleções com um ponto em dois jogos no Catar, depois que a Sérvia perdeu a estreia contra o Brasil e os africanos sofreram derrota para a Suíça.

O Brasil joga contra a Suíça ainda na segunda-feira, com ambas as equipes sabendo que uma vitória garantiria sua vaga na fase eliminatória com um jogo de sobra.

Camarões e Sérvia, no entanto, sabem que suas esperanças de chegar às oitavas de final dependem da vitória na última partida do Grupo G na sexta-feira, quando os sérvios enfrentarão a Suíça e Camarões enfrentarão o Brasil.

O confronto de segunda-feira em Al Wakrah foi um dos melhores que a Copa do Mundo do Catar já produziu.

Após a reviravolta de perder o goleiro titular André Onana antes do início da partida após uma disputa relatada com o técnico Rigobert Song, foi Camarões quem assumiu a liderança aos 29 minutos, quando Jean-Charles Castelletto desviou a bola na trave após um flick-on.

A Sérvia virou o jogo de cabeça para baixo nos acréscimos do primeiro tempo, primeiro quando Strahinja Pavlovic cabeceou bem após um cruzamento de Dusan Tadic e depois quando Sergej Milinkovic-Savic fez um excelente chute no canto inferior do gol de Devis Epassy pouco mais de dois minutos depois.

De acordo com estatísticas de futebol Optaa dobradinha rápida fez da Sérvia o primeiro time na história da Copa do Mundo a marcar dois gols nos acréscimos do primeiro tempo.

A situação melhorou para a Sérvia aos oito minutos do segundo tempo, quando Aleksandar Mitrovic coroou uma brilhante jogada da equipe ao passar a bola para o gol.

Mas, assim como a Sérvia havia feito no primeiro tempo, Camarões revidou duas vezes no espaço de três minutos.

Vincent Aboubakar passou a bola por cima de Vanja Milinkovic-Savic no gol sérvio com uma finalização inteligente aos 63 minutos, que foi cancelada após verificação do VAR após suspeitas de impedimento.

Os camaroneses empataram aos 66 minutos, quando o atacante do Bayern de Munique, Eric Maxim Choupo-Moting, marcou após um bom trabalho de Aboubakar.

Nenhuma das equipes foi capaz de aumentar sua contagem em um encontro emocionante que deixa as duas nações precisando desesperadamente de uma vitória na última rodada dos jogos da fase de grupos se quiserem ter alguma chance de chegar à fase eliminatória.