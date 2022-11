Estrela da Copa do Mundo responde a ‘insultos’ após gesto de bandeira russa — CMIO Esportes

O meio-campista camaronês Gael Ondoua disse ter recebido insultos depois de jogar com chuteiras com a bandeira russa na Copa do Mundo, mas acrescentou que não estaria no torneio se não fosse pela Rússia.

Ondoua, 27, nasceu em Camarões, mas também tem cidadania russa. Ele passou grande parte de sua juventude na Rússia, saindo da academia de futebol do Lokomotiv Moscou antes de jogar pelo CSKA Moscou e Anzhi Makhachkala.

Ele está atualmente no clube alemão Hannover 96, mas sua origem camaronesa-russa se reflete nas chuteiras com as quais ele joga, que têm imagens das bandeiras de ambas as nações.

O fato chamou a atenção da mídia após o primeiro jogo de Camarões na Copa do Mundo no Catar, com setores da imprensa norueguesa afirmando que a FIFA deveria tomar medidas contra Ondoua, considerando o conflito na Ucrânia e a proibição imposta aos times de futebol russos.













Depois de entrar como substituto no segundo tempo do emocionante empate de 3 a 3 de Camarões com a Sérvia na segunda-feira, Ondoua falou sobre a reação ao gesto de bandeira.

“Todo mundo sabe que jogo assim há dez anos – com duas bandeiras nas chuteiras” Ondoua disse, conforme citado pela TASS.

“Por que eles não perceberam antes e começaram a fazer barulho agora? Depois do primeiro jogo, vendo minhas chuteiras, me escreveram tantas coisas desagradáveis ​​de todo o mundo, mas não vou mudar nada na minha vida. Graças à Rússia, estou aqui.”

Falando à agência norueguesa NRK na semana passada, um funcionário da Fifa disse que não havia razão para intervir em relação às chuteiras da estrela camaronesa.

Ondoua recebeu uma camisa russa de um membro da torcida em tempo integral no Al Janoub Stadium na segunda-feira, que ele carregou consigo para o vestiário.

Torcedores sérvios também foram vistos mostrando apoio à Rússia, com um exibindo uma bandeira 50-50 com metade do tricolor russo e a outra metade com a bandeira sérvia.

O empate de segunda-feira significa que Sérvia e Camarões precisam vencer suas últimas partidas do Grupo G para ter alguma chance de chegar à fase eliminatória no Catar.

A Sérvia joga contra a Suíça na sexta-feira, enquanto Camarões enfrenta o pentacampeão Brasil.