Torcedores no Catar trollam a Alemanha após protesto com braçadeira – CMIO Esportes

Torcedores de futebol no Catar atacaram a Alemanha durante a partida contra a Espanha na noite de domingo, sendo vistos cobrindo a boca e agitando pôsteres do vencedor da Copa do Mundo, Mesut Ozil.

Protestando contra a decisão da Fifa de não permitir que o capitão Manuel Neuer usasse a braçadeira ‘One Love’, os jogadores alemães cobriram a boca para a foto do time antes da partida de abertura contra o Japão no início do torneio.

Alguns torcedores nas arquibancadas do Al Bayt fizeram um protesto de retaliação no domingo, com alguns vistos andando cobrindo a boca e acenando com imagens do ex-astro alemão Ozil.

Ozil se aposentou do futebol internacional após a eliminação precoce da Alemanha da Copa do Mundo da Rússia 2018, acusando a mídia nacional de torná-lo um bode expiatório e sugerindo que ele foi alvo de racismo devido às suas raízes turcas – inclusive da federação alemã de futebol (DFB).

Os torcedores do Catar deixaram sua mensagem clara, no que foi amplamente visto como acusações de hipocrisia dirigidas a figuras do futebol alemão em relação a seus protestos e tratamento supostamente contraditório de Ozil.

A tetracampeã Alemanha empatou no final do jogo contra a Espanha no Grupo E, deixando suas esperanças na Copa do Mundo por um fio antes da última rodada de jogos na quinta-feira.

Para ter chances de chegar às oitavas de final, os alemães precisam vencer a Costa Rica e torcer para que o Japão não vença a Espanha.

Dependendo do saldo de gols, um empate também pode ser suficiente para o Japão avançar para as oitavas de final às custas do time de Hansi Flick.