Brasil garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo — CMIO Esportes

Um gol nos últimos 10 minutos do meio-campista Casemiro foi o suficiente para o Brasil ultrapassar a Suíça e selar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar com um jogo do fim.

Casemiro marcou com um voleio cortado aos 83 minutos, que pareceu desviar o mínimo do zagueiro Manuel Akanji antes de bater Yann Sommer no gol suíço.

Depois de derrotar a Sérvia no jogo de estreia, o Brasil, pentacampeão mundial, lidera o Grupo G com seis pontos em dois jogos.

Os suíços, que venceram Camarões no jogo de estreia, estão em segundo lugar com três pontos, enquanto Sérvia e Camarões estão com um ponto cada, depois de empatarem em 3 x 3 na segunda-feira.

Enquanto o Brasil de Tite está seguro, o restante lutará pela passagem restante para as oitavas de final na sexta-feira – quando Camarões enfrentará o Brasil e a Sérvia enfrentará a Suíça.

A vitória do Brasil no Estádio 974 veio sem a presença do craque Neymar, que machucou o tornozelo contra a Sérvia e deve ficar afastado dos gramados até a fase de mata-mata.

Vinicius Jr pensou ter dado a vantagem ao Brasil no segundo tempo depois de passar a bola por Sommer, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada de preparação após a intervenção do VAR.

Os suíços, que se envolveram em um pequeno acidente de trânsito enquanto se dirigiam ao estádio, pareciam prestes a segurar o Brasil pela segunda Copa do Mundo consecutiva após o empate na Rússia há quatro anos, mas encontraram sua resistência quebrada após uma jogada inteligente envolvendo Vinicius Jr e Rodrygo foi finalizado com maestria por Casemiro.

O Brasil está entre os favoritos ao título no Catar e, no final das contas, abriu caminho para o final do torneio com um jogo a menos – algo que a atual campeã França também conquistou.

A Suíça, por sua vez, está pronta para um confronto difícil com a Sérvia – um time que derrotou por 2 a 1 na última Copa do Mundo em um confronto acalorado a caminho de chegar à fase eliminatória.