Todo o conselho da Juventus renuncia em meio a escrutínio financeiro – CMIO Esportes

Todo o conselho de administração da Juventus, gigante da Série A, incluindo o presidente do clube, Andrea Agnelli, renunciou com efeito imediato em meio a uma investigação em andamento por promotores e reguladores financeiros sobre alegações de contabilidade falsa e manipulação de mercado.

O clube e seus proprietários negaram qualquer irregularidade.

Agnelli e o vice-presidente do clube, Pavel Nedved, o jogador tcheco que representou a Juventus entre 2001 e 2009, estão entre os atualmente sob investigação depois que a Juventus registrou um prejuízo de mais de US$ 263 milhões (£ 220 milhões) na última temporada, a maior perda financeira desse tipo. na história do clube.

“O Conselho de Administração, considerando o foco e a relevância das questões jurídicas e técnico-contábeis pendentes, considerou do melhor interesse recomendar que a Juventus adote um novo Conselho de Administração para lidar com essas questões”, anunciou o clube em comunicado.

A notícia do abate na diretoria da Juve levou a uma queda de 5% no preço de mercado do clube na abertura do pregão na manhã de terça-feira e deixou os gigantes italianos com sua avaliação mais baixa em cinco anos.

Andrea Agnelli é descendente de Giovanni Agnelli, um dos fundadores da Fiat, que viria a se tornar a maior fabricante de automóveis da Itália, e está à frente do clube desde 2010.

Ele foi uma das principais figuras por trás da malfadada proposta da Superliga Europeia do ano passado – com a Juventus, junto com o Real Madrid e o Barcelona, ​​ainda permanecendo ligados ao projeto, apesar de vários outros grandes clubes de futebol europeus se retirarem devido à reação extrema dos torcedores.

Sob a direção de Andrea Agnelli, a Juventus dominou o futebol italiano e conquistou nove títulos consecutivos até o fim da temporada 2019-20.

Também foi confirmado na terça-feira que Gianluca Ferrero, nascido em Turim, substituirá Agnelli na Juve, com o clube acrescentando em comunicado que ele “tem uma sólida experiência e as competências técnicas necessárias, bem como uma paixão genuína pela Juventus, que o tornam a pessoa mais adequada para ocupar o cargo.”

Resta saber que ação – se houver – será tomada contra o clube se for descoberto que ele quebrou as regras financeiras.

A Juventus já havia se envolvido em um escândalo separado após a temporada 2005-06, na qual o clube agiu de forma imprópria ao solicitar que árbitros favoráveis ​​arbitrassem suas partidas. Posteriormente, eles perderam o título da Série A e foram rebaixados para a segunda divisão do futebol italiano como punição.