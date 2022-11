Técnico do Irã diz a ícone alemão para renunciar por causa de comentários ‘vergonhosos’ – CMIO Esportes

Carlos Queiroz ficou furioso depois que Jurgen Klinsmann sugeriu que seu time usava jogo contra o País de Gales

O técnico iraniano, Carlos Queiroz, acusou o ex-atacante internacional alemão Jurgen Klinsmann de fazer comentários que foram um “uma vergonha para o futebol” depois que Klinsmann questionou as ações do Irã durante a vitória contra o País de Gales.

O Irã conquistou uma vitória por 2 x 0 sobre seus rivais do Grupo B no Catar na sexta-feira, graças a dois gols nos acréscimos do segundo tempo.

Discutindo o jogo na BBC depois, a apresentadora Gabby Logan sugeriu que o Irã havia implantado “jogo” e “apenas ficou do lado certo da lei” Durante a partida.

“Essa é a cultura deles, esse é o jeito deles de fazer”, respondeu Klinsmann.

“É por isso que Carlos Queiroz se encaixa muito bem na seleção iraniana… Não é por acaso, é tudo proposital. Essa parte da cultura deles, é assim que eles jogam.”

Klinsmann, que venceu a Copa do Mundo com a Alemanha Ocidental em 1990, afirmou que a comissão técnica e os jogadores iranianos pressionaram “trabalhar” os árbitros durante o jogo.

“Eles estão constantemente na sua cara no campo. Essa é a cultura deles, eles fazem você perder o foco, eles fazem você perder a concentração”, disse o homem de 58 anos.

Klinsmann e Logan também sugeriram que um árbitro diferente do guatemalteco Mario Escobar poderia ter conduzido o jogo de maneira diferente.

O técnico do Irã, Queiroz, que é português, respondeu furiosamente em uma série de postagens no Twitter no sábado.













“Você tomou a iniciativa de me chamar de Carlos, então acredito que seja apropriado chamá-lo de Jurgen. Certo?” Queiroz escreveu ao se dirigir ao ex-técnico da seleção da Alemanha e dos Estados Unidos.

“Mesmo não me conhecendo pessoalmente, você questiona meu caráter com um típico julgamento preconceituoso de superioridade. Não importa o quanto eu possa respeitar o que você fez dentro do campo, essas observações sobre a cultura iraniana, a seleção iraniana e meus jogadores são uma vergonha para o futebol.

“Ninguém pode ferir nossa integridade se não estiver no nosso nível, claro. Mesmo assim, gostaríamos de convidá-lo como nosso convidado, a vir ao nosso Acampamento da Selecção Nacional, conviver com os jogadores do Irão e aprender com eles sobre o País, o povo do Irão, os poetas e a arte, a álgebra, toda a tradição milenar cultura persa. E também ouvir de nossos jogadores o quanto eles amam e respeitam o futebol.

“Como americano/alemão, entendemos seu não apoio. Sem problemas. E apesar de seus comentários ultrajantes na BBC tentando minar nossos esforços, sacrifícios e habilidades, prometemos que não faremos nenhum julgamento sobre sua cultura, raízes e antecedentes e que você sempre será bem-vindo à nossa Família.

Queiroz observou o papel de Klinsmann no Grupo de Estudos Técnicos da FIFA no Catar 2022, escrevendo: “Ao mesmo tempo, queremos apenas acompanhar com toda a atenção qual será a decisão da FIFA em relação à sua posição como membro do Grupo de Estudos Técnicos Qatar 2022. Porque, obviamente, esperamos que você renuncie antes de visitar nosso acampamento.













Separadamente, a federação iraniana de futebol emitiu um comunicado no qual exigia um pedido de desculpas de Klinsmann e dizia ter consultado a Fifa sobre o assunto.

A participação do Irã no Catar ocorreu em meio a uma enxurrada de perguntas políticas da mídia ocidental sobre os protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial em setembro.

Antes do jogo contra o País de Gales, Queiroz confrontou uma jornalista da BBC e perguntou a ela por que jogadores como o técnico da Inglaterra Gareth Southgate não foram questionados sobre as ações de seu país, como a guerra no Afeganistão.

O Irã completará sua campanha no Grupo B contra os EUA na terça-feira – o mesmo dia em que a Inglaterra enfrentará o País de Gales.

Cada equipe do grupo ainda tem chances matemáticas de chegar à fase eliminatória, com a Inglaterra liderando o grupo com quatro pontos, à frente do Irã com três, dos EUA com dois e do País de Gales com um.