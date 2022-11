EUA acusados ​​de ‘desrespeito’ por alteração de bandeira antes do confronto com o Irã – CMIO Esportes

A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos (USMNT) foi acusada de “Antiético” comportamento antes de sua partida da Copa do Mundo com o Irã no Catar, depois de exibir uma versão alterada da bandeira iraniana nas mídias sociais.

América e Irã se enfrentam em um jogo vital no Al Thumama Stadium na terça-feira, que deve determinar qual das duas seleções avança para a fase eliminatória no Catar.

Antes da partida, a conta de mídia social do USMNT provocou tensões ao postar um gráfico da classificação do Grupo B com Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales.

A bandeira iraniana é mostrada com suas cores horizontais verde, branco e vermelho – mas sem o emblema central da República Islâmica.

A federação de futebol confirmou à mídia que o gesto foi uma demonstração de apoio aos protestos no Irã que surgiram após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial em setembro.

A versão completa da bandeira iraniana é mostrada no site oficial do USMNT, mas o desprezo da mídia social irritou as autoridades do estado do Oriente Médio.

Uma assessora jurídica da Federação Iraniana de Futebol, Safia Allah Faghanpour, teria dito à agência de notícias iraniana Tasnim que a organização estava buscando uma ação com a Fifa.

“Respeitar a bandeira de uma nação é uma prática internacional aceita que todas as outras nações devem imitar. A ação conduzida em relação à bandeira iraniana é antiética e contra o direito internacional”, disse. disse Faghanpour.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Gerente do Irã pede que ícone alemão renuncie após comentários ‘vergonhosos’

A participação do Irã na Copa do Mundo do Catar ocorreu em meio a uma enxurrada de perguntas da mídia ocidental sobre os protestos no país.

O técnico Carlos Queiroz ficou visivelmente irritado nas coletivas de imprensa e confrontou um repórter da BBC no início desta semana, exigindo saber por que o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, não enfrenta questões sobre questões como as ações de seu país no Afeganistão.

Protestos surgiram no Irã após a morte de Amini, que foi detida pela ‘polícia moral’ do país por supostamente não usar o hijab corretamente.

Uma autópsia posteriormente determinou que Amini não morreu devido à violência física, mas sim de hipóxia cerebral, ou falta de oxigênio no cérebro, de acordo com o relatório do legista.













O documento especificava que Amini tinha condições subjacentes decorrentes de uma cirurgia em um tumor cerebral benigno que ela havia sofrido quando tinha oito anos.

Indo para a rodada final das partidas da fase de grupos no Catar, os EUA e o Irã lutam por uma vaga nas oitavas de final.

O Irã abriu sua campanha com uma derrota por 6 a 2 para a Inglaterra, mas se recuperou com uma vitória dramática contra o País de Gales na sexta-feira.

Os EUA empataram os dois jogos no Catar até agora, empatando em 1 a 1 com o País de Gales, seguido de um empate sem gols com a Inglaterra.