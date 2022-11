Marrocos venceu a Bélgica em importante vitória na Copa do Mundo – CMIO Esportes

Dois gols no segundo tempo colocaram os norte-africanos na liderança por uma vaga na fase eliminatória

O Marrocos conquistou uma vitória histórica na Copa do Mundo no Catar, com gols no segundo tempo dos substitutos Abdelhamid Sabiri e Zakaria Aboukhlal foram suficientes para derrotar a Bélgica no Estádio Al Thumama.

Os marroquinos pensaram que haviam chegado à vantagem no primeiro tempo, mas a cobrança de falta de Hakim Ziyech foi anulada por impedimento devido a uma infração de Romain Saiss.

Mas os norte-africanos abriram o placar em circunstâncias um tanto semelhantes aos 73 minutos.

Sabiri cobrou falta na área que escapou de todos, inclusive do goleiro belga Thibaut Courtois.

Saiss voltou a rondar o guarda-redes belga, embora desta vez estivesse em jogo e o golo tenha valido.

A Bélgica foi pega de surpresa nos acréscimos quando Ziyech aproveitou uma bola perdida, cortando para o substituto Aboukhlal fazer um brilhante remate para além de Courtois e para o ângulo superior junto ao segundo poste.

A vitória foi apenas uma terceira para o Marrocos em uma Copa do Mundo, após vitórias contra Portugal em 1986 e Escócia em 1998.

O resultado será mais uma surpresa no Catar – torneio que já viu a Arábia Saudita vencer a Argentina e o Japão vencer a Alemanha.

Em termos mais imediatos, isso coloca a seleção marroquina de Walid Regragui na liderança do Grupo F, com quatro pontos em dois jogos, após o empate em 0 a 0 com a Croácia.

A decepcionante Bélgica de Roberto Martinez – a segunda colocada no ranking mundial pela Fifa e terceira colocada na Rússia há quatro anos – está em segundo lugar com três pontos após a tensa vitória inicial contra o Canadá.

Os canadenses jogam contra a Croácia no domingo, enquanto a última rodada dos jogos do Grupo F na quinta-feira vê a Bélgica enfrentar os croatas e o Marrocos enfrentar o Canadá.

Para a Bélgica e uma equipe repleta de estrelas com nomes como Courtois, Kevin De Bruyne e Eden Hazard, é provável que seja uma vida ou morte quando eles entrarem em campo no Catar.