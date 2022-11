Os principais clubes de futebol da Rússia em briga em massa (VÍDEO) – CMIO Esportes

A tensão aumentou quando o Zenit St. Petersburg enfrentou o Spartak Moscou

Seis jogadores foram expulsos quando o jogo da Copa da Rússia entre os rivais Zenit St. Petersburg e Spartak Moscou caiu no caos no domingo.

A violência começou quando Wilmar Barrios, do Zenit, se chocou com o atacante do Spartak, Quincy Promes, no apito final.

O zagueiro brasileiro do Zenit, Rodrigão, então se envolveu, parecendo atacar o atacante do Spartak Shamar Nicholson, que respondeu com um soco.

O inferno começou quando o árbitro Vladimir Moskalev lutou para conter os dois grupos de jogadores brigões e membros dos respectivos bancos.

Quando a poeira baixou, Moskalev havia dado cartões vermelhos a Rodrigao, Barrios e Malcom, do Zenit, e às estrelas do Spartak, Nicholson, Aleksandr Sobolev, e ao goleiro substituto Aleksandr Selikhov.

O Zenit venceu a partida por 4–2 na disputa de pênaltis, depois que o placar terminou em 0–0 em tempo integral na Gazprom Arena.

Apesar da derrota, o Spartak ainda terminou na liderança do Grupo B da Copa da Rússia para chegar aos playoffs, enquanto o Zenit terminou em terceiro no grupo e precisará negociar um caminho de playoff regional.

O jogo, no entanto, será lembrado muito mais pelas horríveis cenas de violência que certamente serão investigadas pelas autoridades russas do futebol.