Alemães salvam empate, mas esperanças na Copa do Mundo estão na balança – CMIO Esportes

O gol de Niclas Fullkrug resgatou um ponto contra a Espanha, mas o destino da Alemanha será decidido na última rodada da fase de grupos no Catar

A Alemanha empatou com a Espanha no final da partida pelo Grupo E da Copa do Mundo no Catar no domingo, mas os homens de Hansi Flick agora precisam vencer a Costa Rica para ter alguma chance de chegar à fase eliminatória do torneio.

A Alemanha parecia a caminho de sua segunda derrota consecutiva no Catar, quando uma finalização inteligente de Alvaro Morata na primeira trave aos 62 minutos deu à Espanha a liderança no Al Bayt Stadium.

Mas a Alemanha despertou, encontrando o empate quando o substituto Niclas Fullkrug atacou de dentro da área com sete minutos restantes do tempo normal no relógio.

O atacante Fullkrug, de 29 anos, do Werder Bremen, só fez sua estreia na seleção na véspera do torneio, mas emergiu como o salvador de seu país, já que a Alemanha evitou sofrer outra derrota após a surpreendente derrota para o Japão no jogo de abertura.

A derrota surpresa do Japão contra a Costa Rica no início do domingo significa que o Grupo E está bem posicionado para a última rodada de jogos na quinta-feira.

A Espanha de Luis Enrique, que goleou a Costa Rica por 7 a 0 na abertura da campanha, lidera o grupo com quatro pontos, com Japão e Costa Rica com três, e Alemanha com um único ponto.

Para garantir a passagem para as oitavas de final, os alemães precisam vencer a Costa Rica na quinta-feira e torcer para que o Japão não vença a Espanha em seu jogo.

Se a Alemanha vencesse e o Japão empatasse, tudo se resumiria ao saldo de gols.

A Alemanha pensou que havia assumido a liderança contra a Espanha quando o zagueiro Antonio Rudiger, do Real Madrid, cabeceou na cobrança de falta no primeiro tempo, mas foi impedido após uma checagem do VAR.

A Espanha então marcou aos 17 minutos do segundo tempo, quando Morata correu para um cruzamento de Jordi Alba, habilmente chutando a bola para além de Manuel Neuer no gol alemão com a parte externa de sua chuteira.

Fullkrug foi introduzido para o ineficaz Thomas Muller aos 70 minutos e fez a diferença, invadindo a área e pegando a bola do companheiro de equipe Jamal Musiala antes de martelar além de Unai Simon e no canto mais distante.

A Alemanha venceu apenas uma de suas cinco partidas na Copa do Mundo desde que conquistou o quarto título no Brasil em 2014, mas pode pelo menos dar um suspiro de alívio porque suas chances ainda estão vivas no Catar – apenas por pouco.