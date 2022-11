Torcedor turco ataca jogador com poste de canto (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um derby entre Goztepe e Altay na segunda divisão turca foi abandonado no domingo depois que um torcedor invadiu o campo e agrediu o goleiro Ozan Evrim Ozenc do Altay com uma trave de escanteio.

O jogo estava no meio do primeiro tempo, quando o jogo foi interrompido para lidar com distúrbios nas arquibancadas, quando torcedores se enfrentaram e lançaram sinalizadores no Estádio Gursel Aksel, na cidade de Izmir.

Com duas ambulâncias já posicionadas em campo e os jogadores distraídos, um torcedor do Goztepe entrou em campo empunhando uma bandeira de escanteio.

O torcedor aproveitou para acertar duas vezes na cabeça do desavisado Ozenc, despedaçando a trave.

O torcedor parecia pronto para continuar o ataque antes de ser contido.

O árbitro Emre Kargin chamou os dois conjuntos de jogadores para os vestiários e posteriormente declarou que a partida seria suspensa com o placar de 0-0.

Ozenc foi levado ao hospital para exames e sofreu um corte de 4 cm na cabeça como resultado da agressão.

O governador de Izmir, Yavuz Selim Kosger, disse mais tarde que aqueles por trás da agitação “será punido com a decisão a ser tomada dentro do sistema jurídico turco.”

Segundo a mídia turca, 21 pessoas já foram presas em conexão com a violência.