Grande chateação quando o rolo compressor feminino do MMA perde confronto de US $ 1 milhão – CMIO Esportes

Kayla Harrison abriu mão de sua invencibilidade em uma derrota chocante para Larissa Pacheco

O mundo das artes marciais mistas ficou chocado depois que Kayla Harrison – uma das forças mais dominantes do esporte – sofreu a primeira derrota de sua carreira na final do Campeonato PFL de 2022 em Nova York na noite de sexta-feira.

O bicampeão Harrison era o grande favorito para garantir outro pagamento de $ 1 milhão contra Pacheco – o lutador brasileiro que ela havia derrotado em duas ocasiões anteriores no caminho para compilar um recorde de 15-0 no MMA profissional.

Mas sexta-feira foi a noite de Pacheco no Hulu Theatre no Madison Square Garden, quando ela surpreendeu a multidão com uma vitória por decisão unânime, 48-47 em todos os três placares, para garantir o título dos leves femininos do PFL.

A americana Harrison, 32 anos, demoliu quase todos os seus oponentes anteriores desde a transição para o MMA como dupla medalhista de ouro olímpico no judô.

Já se falava em quais seriam seus planos com o PFL em 2023, com o pressuposto de que ela seria novamente coroada campeã dos leves da promoção.













Harrison começou forte contra Pacheco, de 28 anos, impondo sua forte luta e aparentemente estabelecendo outra vitória de rotina.

Mas Pacheco teve cada vez mais sucesso com sua trocação, mesmo que Harrison se recuperasse no terceiro round e levasse a luta para o chão.

As rodadas do campeonato foram disputadas, embora Harrison tenha desaparecido visivelmente enquanto Pacheco cavou fundo antes de vencer a disputa nas cartas.

“É o culminar de uma carreira,” Pacheco disse sobre sua vitória.

“Um culminar de um sonho. Significa o mundo para mim.”

Pacheco melhorou seu recorde para 19 vitórias em 23 lutas, com os chefes do PFL certamente enfrentando pedidos para uma quarta luta entre o brasileiro e Harrison no próximo ano.