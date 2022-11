Chefe do futebol explica por que a Rússia quer continuar com a UEFA — CMIO Esportes

A especulação na mídia russa sugeriu que o país poderia se mudar para a Confederação Asiática de Futebol

A Rússia tem como objetivo permanecer na Uefa e vê mais benefícios em permanecer na organização europeia do que em mudar para sua contraparte asiática, de acordo com o oficial de futebol Aleksandr Alaev.

As equipes russas estão atualmente banidas das competições da UEFA em todos os níveis após uma decisão imposta junto com a FIFA no final de fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

Relatórios na Rússia sugeriram que a União Russa de Futebol (RFU) poderia tentar se mudar para a Confederação Asiática de Futebol (AFC), onde presumivelmente seria mais bem-vinda e evitaria sanções semelhantes.

Mas o presidente da Premier League russa, Alaev, detalhou por que seu país estaria melhor com a Uefa.

“Somos membros da UEFA, embora estejamos suspensos das competições” Alaev disse à RIA Novosti esta semana.













“Como torcedor, gostaria que jogássemos na Europa. Infelizmente, a política interveio. Ninguém sabe como a situação vai evoluir, se voltaremos para a Europa.

“Do ponto de vista esportivo e financeiro, a Ásia é menos atrativa. Talvez, depois de algum tempo, a questão seja outra… Mas a Europa é o número um, você tem que ficar lá”, disse. acrescentou Alaev.

O oficial de futebol disse que qualquer movimento potencial para times russos jogarem em competições asiáticas seria “uma questão burocrática complexa” que não foi discutido em níveis oficiais.

Em outro lugar, o presidente honorário da RFU, Vyacheslav Koloskov, também rejeitou os rumores de uma mudança para a Ásia, dizendo “Não pode haver conversa sobre isso agora.”

A UEFA organiza a competição de futebol de clubes mais importante do mundo – a Liga dos Campeões – bem como os principais torneios de seleções nacionais, como o Campeonato Europeu.

Os clubes russos foram banidos das competições da UEFA pelo menos na temporada 2022/23, enquanto a seleção masculina foi removida do sorteio de qualificação para a Euro 2024, o que significa que deve perder o evento na Alemanha.