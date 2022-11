Ovechkin se aproxima do marco da NHL – CMIO Esportes

Alexander Ovechkin está a apenas dez gols de pegar o ícone canadense Gordie Howe em segundo lugar na lista de pontuação de todos os tempos da NHL, depois que o russo fez um gol e uma assistência na vitória de 3 a 0 do Washington Capitals sobre o Calgary Flames na noite de sexta-feira .

Ovechkin marcou o gol número 791 de sua carreira na NHL no terceiro período na Capital One Arena, aproveitando ao máximo um jogo de força ao disparar um chute de pulso contra o goleiro do Flames, Jacob Markstrom, do círculo esquerdo.

Ovechkin, 37, está se aproximando da contagem de Howe de 801 gols em segundo lugar nos recordes de todos os tempos da NHL, com Wayne Gretzky no topo das paradas com 894.

O gol da sexta-feira foi o 11º de Ovechkin na temporada, ao mesmo tempo em que ele também registrou 10 assistências.

O atacante russo Evgeny Kuznetsov também marcou para o Capitals, marcando o segundo gol do time depois que TJ Oshie deu início ao time no primeiro período.

O Capitals agora venceu duas vitórias consecutivas após uma seqüência de quatro derrotas consecutivas, e a próxima viagem para os líderes da Divisão Metropolitana, o New Jersey Devils, na noite de sábado.