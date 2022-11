Kosovo exige ação da FIFA sobre a bandeira da Copa do Mundo da Sérvia – CMIO Esportes

Dirigentes do futebol criticaram imagens do vestiário da seleção sérvia no Catar

A Federação de Futebol do Kosovo (FFK) pediu à FIFA que tome medidas após acusar a Sérvia de um “agressivo” atuar com hasteamento de bandeira na Copa do Mundo do Catar.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a bandeira pendurada no vestiário da seleção sérvia antes da estreia na Copa do Mundo contra o Brasil, na quinta-feira.

A faixa mostrava o contorno de Kosovo e as cores da bandeira sérvia. O slogan “não haverá rendição” estava escrito no banner.

O FFK publicou uma demanda à FIFA em seu site na sexta-feira, protestando contra o que descreveu como uma “ato machista”.

“É inaceitável que este ato seja passado em silêncio e exigimos insistentemente que a Fifa aplique rigorosamente suas regras e puna a Federação Sérvia de Futebol por este ato agressivo contrário aos valores que o futebol transmite”. a mensagem adicionada.

Kosovo é uma província da Sérvia que foi ocupada pela OTAN após sua campanha de bombardeio de 1999. Seu governo provisório de etnia albanesa declarou independência com o apoio dos EUA em 2008.

Enquanto a UE instou Belgrado a reconhecer a independência de Kosovo, a Sérvia se recusou veementemente a fazê-lo. A Rússia está entre os países que não reconhecem a região como um estado separado.

Kosovo tornou-se membro da FIFA em 2016, e as disputas políticas envolvendo a região e a Sérvia se espalharam para o futebol no passado.

Os jogadores suíços Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri – ambos de etnia albanesa – foram multados pela FIFA depois de fazerem a saudação da “águia de duas cabeças” durante uma partida da Copa do Mundo contra a Sérvia na Rússia, quatro anos atrás.

A disputa atual ocorre em meio a tensões entre a Sérvia e sua província separatista sobre as placas usadas pelos veículos.

Um acordo mediado pela UE foi alcançado em Bruxelas no início desta semana, segundo o qual a Sérvia deve parar de emitir placas ‘KM’ para as cidades do Kosovo, enquanto Pristina prometeu parar de perseguir os sérvios do Kosovo que possuem placas sérvias.

Em campo no Catar, a Sérvia espera conquistar a primeira vitória na Copa do Mundo de 2022, quando enfrentar Camarões na segunda-feira.

Depois disso, outra partida potencialmente acirrada com Shaqiri, Xhaka e Suíça na sexta-feira.

A Sérvia perdeu o primeiro jogo do Grupo G por 2 a 0 contra o Brasil, após uma dobradinha no segundo tempo do atacante Richarlison.