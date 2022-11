Lewandowski marca o primeiro gol da Copa do Mundo e a Polônia afunda os sauditas – CMIO Esportes

Robert Lewandowski marcou pela primeira vez em uma partida da Copa do Mundo, quando o atacante ajudou a Polônia a vencer por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita no Catar, no sábado.

Lewandowski marcou aos 82 minutos da partida no Education City Stadium, aproveitando um lapso defensivo para passar a bola pelo goleiro saudita Mohammed Al Owais.

Um dos atacantes mais prolíficos de sua geração, Lewandowski, de 34 anos, não havia deixado sua marca em quatro aparições nas finais da Copa do Mundo – incluindo três jogos no torneio Rússia 2018.

O gol foi seu 77º em 136 jogos com as cores da seleção polonesa, igualando a marca estabelecida por Pelé para o Brasil e levando Lewandowski ao 10º lugar na lista internacional masculina de todos os tempos.

A Polônia assumiu a liderança por meio de Piotr Zielinski no primeiro tempo, após um trabalho inteligente de Lewandowski, que manteve a bola viva na linha do gol antes de devolvê-la a Zielinski para rematar de fora da pequena área.

Após a sensacional vitória na estreia contra a Argentina, os sauditas continuaram dando conta de si mesmos e desperdiçaram uma chance de ouro para empatar no intervalo, quando receberam um pênalti após Saleh Al Shehri ser derrubado na área.

Uma verificação do VAR confirmou o contato de Krystian Bielik, mas a cobrança de pênalti do atacante Salem Al Dawsari foi defendida pelo goleiro polonês Wojciech Szczesny, que defendeu de forma brilhante um rebote de Mohammed Al Burayk por cima do travessão.

Comandados pelo carismático Herve Renard na lateral, os sauditas continuaram a pressionar no segundo tempo, mas tiveram a sorte de escapar quando a Polônia acertou duas vezes a trave – primeiro quando Arkadiusz Milik balançou a trave com um cabeceamento e depois quando Lewandowski dirigiu um remate no posto.

Mas o capitão da Polônia fez o segundo com seu gol nos últimos 10 minutos – e o atacante do Barcelona poderia ter aumentado seu total não fosse por uma defesa de Al Owais no um-a-um.

A vitória é a primeira da Polônia no Catar, e segue o empate de 0 x 0 com o México na estreia – uma partida em que Lewandowski havia perdido um pênalti.

Os poloneses somam quatro pontos em duas partidas do Grupo C, enquanto os sauditas seguem com três pontos.

Mais tarde, no sábado, Lionel Messi e a Argentina tentarão compensar o choque do jogo de abertura quando enfrentarem o México no Estádio Lusail.

A rodada final das partidas do Grupo C acontece na quarta-feira, quando a Arábia Saudita enfrentará o México e a Polônia enfrentará a Argentina.