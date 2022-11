Mbappé garante passagem pela França no Catar — CMIO Esportes

O atacante marcou duas vezes e a França garantiu a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo com um jogo para o fim

A atual campeã França se tornou o primeiro time a garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, ao derrotar a Dinamarca por 2 a 1, graças a um bis de Kylian Mbappé.

A França abriu o placar aos 61 minutos do jogo do Grupo D no Estádio 974 em Doha, quando Mbappé se juntou a Theo Hernandez antes de finalizar de lado o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel.

A Dinamarca reagiu sete minutos depois, quando Andres Christensen cabeceou após um passe de Joachim Andersen em um escanteio, mas Mbappé marcou novamente aos 86 minutos, quando chegou ao segundo poste para acertar um cruzamento de Antoine Griezmann.

Mbappé, de 23 anos, agora tem sete gols no total da Copa do Mundo em seu nome, com seus três até agora no Catar somados aos quatro que marcou quando os “bleus” conquistaram o título na Rússia há quatro anos.

A França somou duas vitórias em dois jogos no Catar, após sua retumbante vitória por 4 a 1 na estreia contra a Austrália – uma partida em que Mbappé também marcou.

A equipa de Didier Deschamps lidera o Grupo D com seis pontos, o que significa que se qualifica para os oitavos-de-final a um jogo do fim.

A Austrália está em segundo lugar com três pontos após a vitória por 1 x 0 sobre a Tunísia no sábado.

A Dinamarca tem apenas um ponto ao lado da Tunísia após o empate sem gols no Qatar.

Semifinalistas da Euro 2020 do ano passado, o destino dos dinamarqueses no Catar dependerá da última rodada dos jogos do Grupo D na quarta-feira, quando eles devem vencer a Austrália para ter qualquer chance de avançar.

A França enfrentará a Tunísia ao mesmo tempo, sabendo que está segura no final do torneio.