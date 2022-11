Ronaldo ofereceu acordo gigantesco no Oriente Médio – mídia – CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo recebeu uma oferta de US$ 225 milhões para se juntar ao clube saudita Al Nassr, de acordo com um relatório da CBS. O jogador de 37 anos está procurando um novo clube depois que seu contrato com o Manchester United foi rescindido por consentimento mútuo no início de novembro.

De acordo com a agência de notícias dos EUA, o Al Nassr está pronto para pagar a Ronaldo US $ 75 milhões por ano em um contrato de três anos que o levaria a jogar até os 40 anos.

O tempo de Ronaldo no Manchester United chegou ao fim com uma entrevista explosiva na TV com Piers Morgan, na qual o jogador criticou várias figuras em Old Trafford, incluindo o técnico Erik ten Hag e os proprietários americanos da família Glazer.

De acordo com a CBS Sports, o Al Nassr, de Riad, espera que Ronaldo “estará ansioso para abrir novos caminhos” e se mudar para o Oriente Médio assim que terminar sua campanha na Copa do Mundo com Portugal no Catar.













Ronaldo já havia tentado forçar uma saída do Manchester United antes da nova temporada, na esperança de jogar futebol na Liga dos Campeões, antes que as coisas chegassem ao auge com sua entrevista incendiária com Morgan.

Ronaldo confirmou a Morgan que já havia rejeitado uma oferta da Arábia Saudita durante o verão – supostamente no valor de £ 300 milhões (US $ 360 milhões) do Al-Hilal.

A CBS diz que a mudança do nove vezes campeão saudita Al Nassr é “o único contrato formal oferecido” para Ronaldo desde que ele se separou do United.

Ronaldo marcou de pênalti quando Portugal abriu sua campanha na Copa do Mundo com uma vitória por 3 x 2 sobre Gana na quinta-feira.

O gol fez de Ronaldo o primeiro jogador masculino a marcar em cinco edições de finais da Copa do Mundo e ampliou seu recorde internacional para 118 gols.

Portugal enfrentará o Uruguai no Grupo H na segunda-feira, no Lusail Stadium, antes de enfrentar a Coreia do Sul na sexta-feira, no Education City Stadium.