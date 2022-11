Motins por futebol atingem cidades da UE (VÍDEOS) — CMIO Esportes

A polícia usou canhões de água e gás lacrimogêneo contra multidões rebeldes em várias cidades belgas e holandesas

Cenas violentas aconteceram nas ruas de várias cidades europeias, incluindo Bruxelas, Antuérpia, Amsterdã e Roterdã no domingo, quando policiais de choque entraram em confronto com hordas de torcedores indisciplinados depois que o time marroquino derrotou a Bélgica por 2 a 0 na Copa do Mundo da FIFA no Catar.

As autoridades em Bruxelas usaram gás lacrimogêneo e canhões de água em seu esforço para conter os danos materiais arbitrários, enquanto os torcedores marroquinos quebraram vitrines e incendiaram carros, segundo a AFP.

Um vídeo postado nas redes sociais mostrou uma multidão atacando um carro e patinetes, enquanto outro clipe mostrava fãs lançando fogos de artifício e comemorando.

A polícia de choque teve que isolar partes do centro da cidade, incluindo um popular mercado de Natal, e alguns transportes públicos foram fechados.

Alguns dos muitos jovens fãs de Marrocos em Bruxelas estão ficando fora de controle com as "comemorações" fora de controle. carro e uma scooter entre as primeiras vítimas… quartier midi Bruxelles.

Segundo a AP, uma dezena de pessoas foram detidas em Bruxelas e outras oito em Antuérpia.

Na vizinha Holanda, as autoridades foram forçadas a mobilizar a tropa de choque para conter uma multidão inquieta no centro de Amsterdã, pedindo às pessoas que deixassem a área da praça Mercatorplein. Dois policiais ficaram feridos em meio a distúrbios em Roterdã.

Políticos locais denunciaram os hooligans por trazerem “uma vergonha para os verdadeiros fãs” e pediu aos moradores que fiquem longe do centro da cidade, mesmo ressaltando que a maioria dos foliões estava se comportando de maneira pacífica.

O prefeito de Bruxelas, Philippe Close, lamentou que a polícia tenha sido forçada a agir “duramente” e tardiamente ordenou que prendessem os encrenqueiros.

BREAKING- Segundo a AFP, dezenas de torcedores marroquinos quebraram vitrines e incendiaram carros em Bruxelas após a vitória do futebol marroquino sobre a Bélgica. Cerca de cem policiais foram mobilizados para o centro da cidade de Bruxelas, enquanto os moradores foram alertados para evitar certas áreas.

As comemorações na capital do Marrocos, Rabat, foram relativamente moderadas, com torcedores cantando e dançando para marcar a primeira vitória de seu time em uma partida da Copa do Mundo desde 1998. A próxima partida do Marrocos é contra o Canadá, em 1º de dezembro.