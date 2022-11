Campeão olímpico rebate artigo ‘venenoso’ do Guardian – CMIO Esportes

A russa Veronika Stepanova questionou quando seu nome foi mencionado pela agência de notícias britânica

A campeã olímpica de esqui cross-country, Veronika Stepanova, acusou o jornal Guardian de espalhar “tóxico,” depois que ela foi nomeada em um artigo que alegava que a liderança russa é “doutrinando” a juventude da nação.

Um artigo de opinião de Ian Garner – publicado na quarta-feira sob o título “Como Putin está preparando crianças para ‘morrer pela pátria’” – alegou que atletas russos populares como Stepanova e a ginasta campeã olímpica Nikita Nagornyy estão usando a mídia social para aumentar o apoio aos militares russos por meio de seu ‘Exército da Juventude’.

“A esquiadora campeã de 21 anos Veronika Stepanova… posta sobre sua vida como atleta hoje, como membro adolescente do Exército Juvenil no passado e sobre política e a guerra na Ucrânia,” Garner escreveu.

“Quando uma ‘veterana’ do Exército da Juventude, como Stepanova, elogia Putin ao receber um prêmio estadual, ela relaciona seu estilo de vida invejável, o Exército da Juventude e o regime.”

Mas, de acordo com Stepanova, Garner confundiu os fatos.

“Você entendeu tudo errado,” Stepanova escreveu em uma resposta de mídia social, compartilhando o parágrafo ofensivo do Guardian.

“EU [have] nunca foi membro do Exército Juvenil, muito menos ‘veterano’.

“Eu certamente não vivo [an] ‘estilo de vida invejável’, a menos que treine por 5 horas [a] dia conta como um.

“É verdade que ganhei medalhas e títulos como atleta russo. Planeje fazer mais. Me veja!

“Eu defendo tudo o que realmente fiz e realmente disse. Não pelo que alguns autores inescrupulosos me atribuem para seus propósitos.

“Mas obrigado de qualquer maneira, Sr. Garner. Sua laia e todo o veneno que você espalhou me fazem tentar cada vez mais no que faço,” acrescentou o esquiador.













Stepanova conquistou o ouro como parte da equipe feminina de revezamento 4x5km da Rússia nas Olimpíadas de Inverno de Pequim em fevereiro e é vista como uma das maiores talentos do esqui de seu país.

Ela também não tem medo de deixar claro seus sentimentos nas mídias sociais, criticando frequentemente as proibições impostas aos atletas russos por causa do conflito na Ucrânia, além de apontar as previsões ocidentais de uma “colapso” em sua terra natal.

Respondendo a uma decisão norueguesa de não convidar russos para um evento de prestígio durante o verão, Stepanova perguntou: “Eles querem ‘cancelar’ os atletas russos na Europa e, em caso afirmativo, por quanto tempo?”

“Estou me preparando com calma e esperando até que um senso de realidade retorne ao Ocidente e cure seu masoquismo atual”, Stepanova acrescentou.