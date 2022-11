Torcedores podem usar chapéus de arco-íris nos estádios da Copa do Mundo — CMIO Esportes

A Federação Galesa de Futebol diz que recebeu garantias da Fifa de que os torcedores poderão usar chapéus e bandeiras do arco-íris nos estádios do Catar.

Surgiram relatos de torcedores galeses sendo instruídos a remover seus ‘chapéus’ de arco-íris antes de entrarem no estádio para a partida de abertura da Copa do Mundo contra os EUA no Catar na segunda-feira.

Mas antes da segunda partida do Grupo B contra o Irã, no estádio Ahmad bin Ali, na sexta-feira, dirigentes do futebol galês disseram ter recebido garantias de que as cenas não se repetiriam.

“A FIFA confirmou que os torcedores com chapéus de balde Rainbow Wall e bandeiras de arco-íris terão permissão para entrar no estádio”, disse. ler uma mensagem de mídia social da FA galesa. ‘The Rainbow Wall’ é o nome do grupo de apoiadores LGBTQ do País de Gales.













Segundo a AP, a Fifa confirmou que esteve em contato com a federação galesa, embora a segurança nos estádios da Copa do Mundo esteja sob o controle dos organizadores locais.

As imagens do arco-íris e as mensagens de direitos humanos têm sido um ponto de discórdia na Copa do Mundo no Catar, onde a homossexualidade é ilegal.

Os capitães de sete países europeus, incluindo País de Gales e Inglaterra, planejaram usar braçadeiras ‘One Love’ para suas partidas, mas recuaram diante da ameaça de possíveis cartões amarelos.

Os jogadores alemães protestaram contra a decisão cobrindo a boca com a foto do time antes do jogo de estreia contra o Japão, que acabou perdendo por 2 a 1.

A federação alemã de futebol (DFB) disse mais tarde que poderia abrir um processo contra a Fifa no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) por causa da proibição da braçadeira.

Na véspera do torneio, a FIFA lançou seu próprio conjunto de braçadeiras para os capitães usarem em diferentes fases. Os itens incluem slogans como “Não à discriminação”, “salve o planeta”, e “O futebol une o mundo.”

Autoridades do Catar e da FIFA sempre disseram que todos os torcedores serão bem-vindos à Copa do Mundo, embora também devam respeitar os costumes e tradições locais.