Brasil suando na forma física de Neymar para a Copa do Mundo — CMIO Esportes

O Brasil começou sua campanha na Copa do Mundo no Catar com uma vitória contra a Sérvia, que incluiu um dos primeiros candidatos ao gol do torneio de Richarlison, mas ficou com dúvidas sobre a condição física de Neymar depois que ele sofreu uma lesão no tornozelo.

Em busca do sexto título da Copa do Mundo, o Brasil foi particularmente impressionante no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre os sérvios no Estádio Lusail na noite de quinta-feira.

Dois gols do atacante Richarlison, do Tottenham Hotspur – incluindo um segundo acrobático – foram suficientes para garantir os pontos, mas a saída de Neymar a 11 minutos do final tirou um pouco do brilho do resultado.

A estrela foi vista mancando após um desarme do sérvio Nikola Milenkovic, e parecia emocionado ao ser consolado por companheiros de equipe no banco.

As imagens também mostraram inchaço no tornozelo de Neymar, alimentando temores sobre sua forma física para o restante do torneio.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, disse após a partida que era muito cedo para avaliar a gravidade da lesão.

“Ele continua com a fisioterapia, mas agora precisa esperar de 24 a 48 horas para uma avaliação melhor. Não há ressonância magnética marcada, mas amanhã faremos uma nova avaliação. Precisamos esperar e não podemos fazer comentários prematuros”, afirmou. Lasmar foi citado como tendo dito pela ESPN.

Neymar, 30 anos, tem como meta o primeiro triunfo na Copa do Mundo com o Brasil, e está a apenas dois gols do recorde de Pelé na história da seleção.













Ele já sofreu dores de lesão em uma Copa do Mundo antes, perdendo a semifinal em casa em 2014 depois de fraturar uma vértebra durante o jogo contra a Colômbia.

O técnico do Brasil, Tite, no entanto, insistiu que o atacante do Paris Saint-Germain voltaria a jogar no Catar.

“Você pode ter certeza que Neymar vai jogar a Copa do Mundo. Estou absolutamente certo disso. Ele vai jogar a Copa do Mundo”, disse. Tite disse à mídia.

O próximo jogo do Brasil será na segunda-feira, pelo Grupo G, contra a Suíça, que abriu a campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre Gana.

Sérvia e Gana buscarão seus primeiros pontos no Catar quando se enfrentarem no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, também na segunda-feira.