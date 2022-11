Chefe do tênis polonês renuncia em meio a acusações de abuso sexual – CMIO Esportes

O presidente da Associação Polonesa de Tênis (PZT), Miroslaw Skrzypczynski, deixou o cargo depois que surgiram denúncias de que ele teria abusado sexualmente de uma jogadora quando trabalhava como treinador. A atual número um do mundo feminino, Iga Swiatek, está entre as que se manifestaram à luz das acusações.

“Senhor. Miroslaw Skrzypczynski apresentou uma declaração de renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Associação Polonesa de Tênis com efeito imediato. [His] renúncia foi aceita por unanimidade”, ler uma declaração do PZT na quinta-feira.

No início desta semana, a agência de notícias Onet publicou uma entrevista com a política polonesa Katarzyna Kotula, na qual ela acusou Skrzypczynski de agredi-la sexualmente quando ele era seu treinador no início dos anos 90. As alegações seguiram-se a mais acusações contra Skrzypczynski em um artigo de Onet que alegou que ele havia usado violência física e psicológica contra sua família e outros jogadores que treinou.













O ex-chefe do tênis nega veementemente as acusações e prometeu limpar seu nome, informou a Reuters.

O PZT disse em seu comunicado na quinta-feira que estabeleceria uma comissão de três mulheres, “cuja tarefa será examinar todas as circunstâncias relativas a assuntos relacionados a [Skrzypczynski] que foram objeto de recentes artigos de imprensa, entrevistas e reportagens na mídia”.

“Ao mesmo tempo, gostaríamos de informar que o Conselho de Administração da Associação Polonesa de Tênis declarou desde o início profunda preocupação com os recentes relatos da mídia”, disse. acrescentou.

A polonesa número um do mundo feminino, Swiatek, 21 anos, opinou sobre o assunto esta semana, escrita nas redes sociais que “quando se trata de violência física ou abuso emocional, a questão mais importante é pensar e ser sensível sobre as vítimas.”

“E quando falamos sobre algo errado acontecendo, precisamos pensar neles primeiro e acima de tudo,” disse o tricampeão do Grand Slam.

Em outro lugar, o tenista masculino polonês Hubert Hurkacz tuitou que ele apóia “todas as mulheres e todas as vítimas de abuso”, ao fazer referência às acusações contra Skrzypczynski.