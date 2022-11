Jogadores do Irã cantam hino antes da dramática vitória na Copa do Mundo – CMIO Esportes

A seleção iraniana de futebol masculino cantou o hino nacional de seu país antes da partida da Copa do Mundo contra o País de Gales no Catar – vencendo uma disputa emocionante graças a dois gols nos descontos.

O Irã ganhou as manchetes antes do confronto com a Inglaterra na segunda-feira, quando os jogadores permaneceram em silêncio durante os hinos antes do início do jogo.

A medida foi amplamente vista como uma demonstração de apoio aos manifestantes no Irã, que foram às ruas após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial em setembro.

Mas antes do confronto do Grupo B com o País de Gales no Estádio Ahmed bin Ali em Al Rayyan na sexta-feira, jogadores iranianos foram vistos cantando enquanto o hino de seu país era tocado.

Em contraste, partes dos fãs presentes foram vaiadas durante o hino, enquanto cartazes também foram exibidos nas arquibancadas em apoio às mulheres iranianas e em memória específica de Amini.

O Irã conquistou uma vitória dramática contra o País de Gales, que ficou reduzido a 10 homens aos 86 minutos, quando o goleiro Wayne Hennessey foi expulso por uma entrada precipitada fora da área.

O Irã capitalizou com dois gols no final, marcando primeiro por meio do substituto Rouzbeh Cheshmi com um chute áspero da entrada da área aos oito minutos dos acréscimos do segundo tempo.

O Irã coroou a vitória quando Ramin Rezaeian marcou um gol de desempate apenas três minutos depois.

A vitória mantém vivas as esperanças do Irã de chegar à fase eliminatória, depois de ter sido derrotado por 6 a 2 pela Inglaterra na partida de estreia.

O Irã enfrenta os EUA em sua última partida da fase de grupos na terça-feira, ao mesmo tempo em que a Inglaterra joga contra o País de Gales.

Os americanos jogam contra a Inglaterra ainda na sexta-feira, com os EUA empatando em seu jogo de estreia com o País de Gales por 1 x 1.













Os protestos no Irã levaram os jogadores e o técnico Carlos Queiroz a serem questionados pela mídia sobre sua posição sobre o assunto durante sua passagem pelo Catar.

Respondendo a uma coletiva de imprensa na quinta-feira, Queiroz perguntou a um jornalista da BBC por que ela não se dirigiu a nomes como o técnico da Inglaterra Gareth Southgate com perguntas políticas semelhantes sobre as ações britânicas e americanas no Afeganistão.

O caso de Amini gerou agitação no Irã depois que ela morreu após ser detida pela ‘polícia da moralidade’ por supostamente não usar o hijab corretamente.

Uma autópsia posteriormente determinou que Amini não morreu devido à violência física, mas sim de hipóxia cerebral, ou falta de oxigênio no cérebro, de acordo com o relatório do legista.

O documento especificava que Amini tinha condições subjacentes decorrentes de uma cirurgia em um tumor cerebral benigno que ela havia sofrido quando tinha oito anos.