O campeão olímpico russo de esqui cross-country, Aleksandr Bolshunov, acusou o Ocidente de culpar a Rússia por todos os problemas do mundo, ao mesmo tempo em que insiste que o esporte não deve ser prejudicado pela política.

Bolshunov conquistou cinco medalhas – incluindo três de ouro – nas Olimpíadas de Inverno de Pequim em 2022, em fevereiro, mas agora se vê banido de competições internacionais junto com seus compatriotas russos por causa do conflito na Ucrânia.

Falando ao canal norueguês TV2, o jogador de 25 anos disse que estava chateado por perder grandes eventos, especialmente porque o esporte deveria servir ao propósito de unir as pessoas.

“Estou certamente desapontado por não podermos participar da Copa do Mundo e do Campeonato Mundial”, disse. disse Bolshunov.

“Aqueles [athletes] que agora participarão talvez possam se colocar em nosso lugar. Eu gostaria de ver como eles reagem.

“As pessoas no Ocidente deveriam parar de culpar os russos por tudo. Talvez precisemos de suporte? O esporte é paz, o esporte deve unir as pessoas e nada mais”, acrescentou o esquiador.













Discutindo a situação na Ucrânia, Bolshunov sugeriu que era reducionista demais para colocar a culpa na Rússia.

“No que diz respeito à situação que temos no mundo agora, acredito que todos os estados envolvidos no conflito são os culpados”, disse. disse a estrela olímpica, que também conquistou quatro medalhas nos Jogos de PyeongChang em 2018.

“Em primeiro lugar, isso deve terminar agora, e os líderes mundiais devem sentar-se à mesa de negociações e concordar com o caminho a seguir. Acho que não vai acontecer agora, mas espero que não demore muito.”

Na ausência de uma presença tradicionalmente forte da Rússia por causa da proibição pela autoridade de esqui da FIS, Bolshunov disse que os eventos internacionais seriam “jogou sem luta competitiva.”

Atletas russos e bielorrussos permanecem afastados de competições globais em uma ampla variedade de esportes após uma recomendação inicial do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro de que não deveriam ser convidados devido à campanha militar de Moscou na Ucrânia.

Funcionários russos e figuras do esporte frequentemente condenam as proibições como discriminatórias e que prejudicam o princípio do esporte estar fora da política.

Também foi observado que atletas de vários outros países cujos governos lançaram campanhas militares estrangeiras ao longo dos anos – principalmente os EUA e seus aliados da OTAN – não enfrentaram sanções semelhantes.