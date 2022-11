Catar, anfitrião, sofre eliminação antecipada da Copa do Mundo — CMIO Esportes

O Catar foi eliminado da Copa do Mundo da FIFA depois de perder para o Senegal na partida do Grupo A na sexta-feira, com o empate da Holanda com o Equador no final do dia confirmando o destino dos anfitriões do torneio.

O Catar foi derrotado por 3 a 1 pelo Senegal no Estádio Al Thumama, após um gol de Boulaye Dia aos 41 minutos e finalizações no segundo tempo de Famara Diedhiou e Bamba Dieng.

Os anfitriões mostraram vislumbres de um possível retorno ao reduzir o déficit para 2 a 1 com o gol de Mohammed Muntari aos 78 minutos – o primeiro gol do Catar em uma Copa do Mundo – mas foi muito pouco, muito tarde, pois eles seguiram a derrota na estreia para Equador com mais decepção.

Depois de sua derrota por 2 a 0 para a Holanda em seu primeiro jogo, o Senegal está em alta e os campeões continentais se tornaram a primeira nação africana a vencer uma partida na Copa do Mundo deste ano.

O subsequente empate de 1 a 1 da Holanda com o Equador no Khalifa International Stadium – onde o terceiro gol do capitão equatoriano Enner Valencia na Copa do Mundo do Catar anulou um gol de abertura do ala holandês Cody Gakpo – significou que o Catar não tem chance de chegar à fase eliminatória e se tornar a primeira nação a ser eliminada do torneio deste ano.

Muitos não esperavam que o Catar avançasse muito em sua final em casa, mas, mesmo assim, eles ficaram desapontados com outra exibição mansa contra o Senegal, na qual eles realmente se destacaram nas últimas fases.

Os catarianos seguem a África do Sul como as únicas nações anfitriãs a serem eliminadas de uma Copa do Mundo na fase de grupos, embora os sul-africanos tenham vencido pelo menos uma e empatado uma de suas partidas na edição de 2010 do torneio.

Por outro lado, o Catar ocupa o último lugar do Grupo A sem nenhum ponto em duas partidas, enquanto holandeses e equatorianos lideram com quatro pontos, à frente do Senegal com três.

O Catar tentará salvar algum orgulho em sua última partida da fase de grupos contra a Holanda, no Al Bayt Stadium, na terça-feira, mesmo dia em que o Equador enfrentará o Senegal.