Lesão de Neymar na Copa do Mundo é revelada — CMIO Esportes

Neymar definitivamente perderá a próxima partida do Brasil na Copa do Mundo e também pode estar ausente do terceiro jogo da equipe na fase de grupos no Catar, segundo relatos.

O atacante foi expulso aos 80 minutos da primeira vitória do Brasil por 2 x 0 sobre a Sérvia na quinta-feira, depois de sofrer uma lesão no tornozelo direito.

O médico da equipe, Rodrigo Lasmar, disse na sexta-feira que Neymar e o zagueiro Danilo passaram por exames e perderiam o jogo do Grupo G contra a Suíça na segunda-feira.

“Neymar e Danilo fizeram ressonância magnética na tarde de sexta-feira e constatamos lesão ligamentar no tornozelo de ambos. disse Lamar.

“Eles vão perder o próximo jogo com certeza e seremos cautelosos, pois eles passarão por tratamento para tentar colocá-los em forma para que possam jogar novamente na Copa do Mundo”.













De acordo com a Reuters, Neymar também será descartado do terceiro jogo do Brasil na fase de grupos contra Camarões na sexta-feira.

Isso significa que a estrela enfrenta uma corrida para estar apto para a fase de mata-mata, caso o Brasil se classifique como esperado.

O jogador de 30 anos, que já indicou que esta será sua última Copa do Mundo, compartilhou uma mensagem nas redes sociais para garantir aos fãs que faria “tudo possível” para se apresentar novamente no Catar.

“Nada na minha vida foi fácil e sempre tive que trabalhar pelos meus sonhos e objetivos. Nunca desejei nada de mal a ninguém e sempre ajudei quem precisava”, escreveu o atacante do Paris Saint-Germain.

“Estou lesionado, sim, não é bom, vai doer, mas tenho certeza que terei a chance de voltar porque farei todo o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo.”

Neymar já sofreu dores de lesão na Copa do Mundo antes, perdendo a semifinal contra a Alemanha em casa em 2014 depois de fraturar uma vértebra nas quartas de final contra a Colômbia.

O Brasil, pentacampeão mundial, conquistou uma vitória inaugural contra a Sérvia no Catar, graças a uma dobradinha no segundo tempo do ala Richarlison, do Tottenham Hotspur – a segunda das quais foi uma acrobática candidata ao gol do torneio.

A equipe de Tite está entre as favoritas no Catar e está invicta há 16 jogos.