Rússia envia apoio da Copa do Mundo para a Sérvia — CMIO Esportes

A seleção masculina da Rússia emitiu uma mensagem de apoio à Sérvia antes da partida de abertura da Copa do Mundo no Catar.

A Sérvia enfrenta o pentacampeão Brasil no Estádio Lusail no Grupo G do torneio na quinta-feira.

Dificilmente poderia ser um começo mais difícil para o técnico sérvio Dragan Stojkovic e sua equipe, mas eles terão apoio externo, a julgar por uma mensagem da Rússia nas redes sociais.

“Boa sorte na Copa do Mundo! Acreditamos no sucesso de vocês, irmãos!” leia um post da conta oficial da seleção russa.

A mensagem foi acompanhada por uma imagem dos respectivos capitães das seleções russa e sérvia, Georgi Dzhikiya e Dusan Tadic, de mãos dadas.

A própria seleção russa foi impedida de tentar se classificar para o Catar devido a uma proibição da FIFA e da UEFA imposta após o conflito na Ucrânia.

Os fortes laços culturais e políticos entre os dois países significam que muitos torcedores russos agora torcerão pela Sérvia como seu time número um.

Os sérvios garantiram sua vaga no Catar ao liderar um grupo de qualificação europeu que continha Portugal.

Eles foram recompensados ​​com um grupo complicado no Catar, que inclui Brasil, Camarões e Suíça.

Três dessas nações – Sérvia, Brasil e Suíça – foram sorteadas no mesmo grupo na Copa do Mundo da Rússia há quatro anos.

Na ocasião, a Sérvia perdeu a vaga nas oitavas de final ao perder para suíças e brasileiras, conquistando uma vitória solitária contra a Costa Rica.