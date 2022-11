McGregor ataca Rogan e Khabib no último discurso – CMIO Esportes

O irlandês mais uma vez mirou em seu acalorado rival russo – desta vez arrastando o comentarista do UFC Rogan

A estrela irlandesa do UFC, Conor McGregor, não conseguiu fazer isso na jaula contra o rival russo Khabib Nurmagomedov quando eles se encontraram no auge de sua rivalidade acalorada em outubro de 2018, mas foi ao Twitter para oferecer seus últimos pensamentos sobre a luta que ele perdeu por submissão na quarta rodada.

O confronto dentro da T-Mobile Arena em Las Vegas veio depois de uma longa guerra de palavras entre os dois superastros leves, com Khabib tendo a última palavra quando forçou McGregor a finalizar após dominar grande parte da luta.

A natureza turbulenta de sua rivalidade continuou após o sino final, quando Nurmagomedov saltou da jaula para atacar membros da comitiva de McGregor, enquanto membros da equipe de Khabib entraram na jaula para enfrentar o Dubliner.

E a julgar pela salva de tweets emitidos por McGregor enquanto aparentemente assistia novamente à luta durante a noite, é uma disputa que ainda irrita o irlandês por vários motivos.

McGregor parecia ter uma exceção particular ao comentário da luta fornecido por Joe Rogan, ao abordar o chamado do analista do UFC para a luta – incluindo explicar os motivos por trás de uma joelhada (ilegal) que ele desferiu durante a luta.

Eu chamo essa joelhada de “a gazela”. Lembra da reebok? Bem, isso é springbok. Você já viu um springbok pular? Vamos apenas dar uma olhada naquele joelho springbok nesta meia de olho hahahaja Eu sou o bode de tiros invisíveis. Isso é sem dúvida. Deus abençoe os mortos. https://t.co/usFrX7lUe7 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 de novembro de 2022

“Eu chamo essa joelhada de ‘cabra-de-leque’” ele escreveu sobre o animal predominantemente nativo da África do Sul e Ocidental enquanto descrevia sua joelhada contra Nurmagomedov, junto com um tweet subsequente do animal em ação e um videoclipe da luta.

“Lembra da reebok? Bem, isso é springbok. Você já viu um springbok pular? Vamos apenas dar uma olhada naquele joelho springbok nesta meia de olho hahahaja Eu sou o bode de tiros invisíveis. Isso é sem dúvida. Deus abençoe os mortos.”

McGregor também mirou na declaração de Joe Rogan de que a joelhada foi proibida pelas leis das artes marciais mistas.

“Isso foi uma joelhada ilegal na cabeça de um oponente no chão,” McGregor disse em mensagem de áudio entregue no Twitter.

“Cale a boca, Joo. Seu tolo, você. O que você está falando? Esmagar isso e esmagar aquilo? O que foi esmagado foi meu joelho na porra da órbita ocular dele, certo? Merda. ‘Isso é uma joelhada em um oponente no chão’. Chama a policía. Porra de carrapato, você.”

Na verdade, você sabe o que eu não quero lutar contra o saco de cheiro, existem lutas muito melhores por aí, mas que seja conhecido, o maior molhado na cama da história da luta é o que esse cara é. Pense na magnitude dessa ferida de luta. Engarrafador absoluto você é. Pai vai te dar um tapa 100% — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 24 de novembro de 2022

A fúria de McGregor no Twitter tarde da noite segue uma semelhante que ele postou vários dias atrás, depois que Khabib apareceu para pegar emprestado o infame “estamos aqui para assumir” linha ao descrever o sucesso recente de seus companheiros de equipe Islam Makhachev e Usman Nurmagomedov, levando McGregor a pedir novamente uma revanche com Khabib, que já se aposentou do MMA.

No entanto, em outra mensagem, McGregor parecia mudar de rumo.

“Na verdade, você sabe o que eu não quero lutar contra o saco de cheiro,” ele escreveu.

“Existem lutas muito melhores por aí, mas que fique claro que o maior molhado na cama da história da luta é o que esse cara é. Pense na magnitude dessa ferida de luta. Engarrafador absoluto você é. Pai vai te dar um tapa 100%“