Estrela de Camarões faz gesto com a bandeira da Rússia na Copa do Mundo — CMIO Esportes

A Rússia pode estar ausente da Copa do Mundo da FIFA em andamento no Catar, mas Gael Ondoua, meio-campista internacional camaronês que tem dupla nacionalidade russa, garantiu que a bandeira do país estará pelo menos presente no torneio.

Camarões perdeu em seu primeiro jogo do Grupo G na quinta-feira, perdendo para a Suíça com um único gol do camaronês Breel Embolo, mas o substituto Ondoua no segundo tempo entrou em campo com chuteiras estampadas com as bandeiras de Camarões e Rússia .

Ondoua, ex-jogador do CSKA Moscou e do Anzhi Makhachkala, passou várias temporadas no futebol russo depois de sair da base do Lokomotiv Moscou em 2014, antes de se mudar para o Servette, na Suíça, e depois se estabelecer no time alemão Hannover no ano passado.

Mas os anos de formação do jogador no futebol ocorreram na Rússia, conforme observado pelo passaporte russo que ele possui, e o jogador de 27 anos aparentemente fez questão de homenagear seu aprendizado no futebol no maior palco do esporte.

A Rússia não está participando da Copa do Mundo depois de ter sido efetivamente suspensa da possibilidade de qualificação no início deste ano, quando a Fifa impôs sanções ao esporte russo após a operação militar do país na Ucrânia em fevereiro.

As equipes de clubes russos também foram atingidas por restrições de jogar em competições europeias de clubes.

A indicação de Ondoua para a Rússia ocorre quando seu companheiro de equipe em Camarões, Moumi Ngamaleu, é um dos dois únicos jogadores que disputam a Copa do Mundo no Catar e representam clubes russos.

Ngamaleu jogou pelo Dínamo de Moscou na Premier League russa depois de ingressar no time no início de 2022 vindo do time suíço Young Boys.

O ex-zagueiro do Liverpool, Dejan Lovren, é o outro representante da Rússia no Catar, com o jogador do Zenit São Petersburgo fazendo sua primeira aparição no torneio pela Croácia no empate em 0 x 0 com o Marrocos na quarta-feira.