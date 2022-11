Gigante da tecnologia Apple ligada a possível oferta do Manchester United – mídia – CMIO Esportes

A empresa norte-americana e David Beckham estão entre os pretendentes apontados para o clube da Premier League

A recente revelação de que o Manchester United‘Os proprietários do clube, a família Glazer, com sede nos Estados Unidos, estão recebendo ofertas para comprar o clube, o que provavelmente despertou o interesse de vários pretendentes ricos em potencial, entre eles a gigante da tecnologia Apple, em um negócio que poderia tornar o time o mais caro. franquia esportiva do planeta.

Os Glazers têm sido figuras profundamente impopulares em Old Trafford durante grande parte de seus 17 anos de mandato e, no mesmo dia em que o United cortou o atacante Cristiano Ronaldo de seu contrato, foi divulgado um comunicado dizendo que eles estão considerando uma nova “alternativas estratégicas” o que poderia envolver uma venda definitiva do clube de futebol.

“Conforme anunciamos ontem, a diretoria passou por um processo e decidiu que vai buscar diversas alternativas estratégicas – e é isso que estamos fazendo”, disse Avram Glazer à Sky News na noite de quarta-feira.

“Veremos aonde isso nos leva.”

Ainda não se sabe se haverá ou não uma venda, mas está claro que os Glazers‘ anúncio chamou a atenção de uma série de indivíduos ricos e organizações que sentem uma oportunidade de adquirir um dos times de futebol mais famosos do mundo.

De acordo com Samuel Luckhurst, redator-chefe do Manchester United para o Manchester Evening News, a Apple contratou figuras dentro de sua organização para explorar a possibilidade de uma oferta pública de aquisição em um negócio potencial que deve superar a venda de £ 4,25 bilhões (US $ 5,2 bilhões). do Chelsea de Roman Abramovich e do grupo de investimentos Clearlake Capital.













Outros também devem seguir o exemplo. Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido e torcedor vitalício dos Red Devils, manifestou interesse no clube no início deste ano, mas foi rechaçado pelos Glazers.

Ratcliffe falhou com uma oferta tardia para comprar o Chelsea há vários meses.

Outro magnata ligado ao clube é o bilionário Amancio Ortega, que conta com a rede de moda Zara em seu império financeiro e que teria dito a seus assessores para entrar em contato com o clube a respeito de uma oferta.

Outra figura ligada, talvez mais esquerdista, é David Beckham, ex-astro do Manchester United, dono do Inter Miami, clube da MLS, e que, de acordo com o Financial Times, está aberto a fazer parte de um consórcio de licitantes.