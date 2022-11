Ronaldo faz história na Copa do Mundo com vitória de Portugal — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo conquistou outro pedaço da história para si mesmo quando abriu o placar na vitória de Portugal por 3 a 2 no Grupo H contra Gana na Copa do Mundo da FIFA no Catar.

A ex-estrela do Manchester United marcou o 118º gol de uma carreira notável no futebol internacional com um pênalti no segundo tempo para abrir o placar e corações ganeses, logo após a marca da hora.

Já o maior artilheiro da história do futebol internacional, a cobrança de pênalti bem-sucedida de Ronaldo significou que ele se tornou o primeiro jogador masculino a marcar em cinco Copas do Mundo diferentes, e também o segundo artilheiro mais velho em finais de Copa do Mundo.

A estrela de 37 anos, que passou por algumas semanas estranhas depois de conduzir uma entrevista com o apresentador de televisão britânico Piers Morgan, que culminou nesta semana em sua separação do Manchester United, perdeu duas oportunidades no que foi um pedestre nos primeiros 45 minutos de ambos os lados.

O jogo ganhou vida, no entanto, logo após a marca de uma hora, quando Ronaldo foi arrastado para a área por Mohammed Salisu e ele devidamente despachou o pênalti para longe de Lawrence Ati-Zigi.

O que se seguiu foram talvez os 35 minutos mais dramáticos (incluindo os extensos acréscimos) da Copa do Mundo até agora.

Apenas sete minutos depois, o capitão de Gana, André Ayew, aproveitou uma defesa calamitosa para empatar o placar em um para cada, antes de João Félix restaurar a vantagem de Portugal dois minutos depois.

A estrela do Milan, Rafael Leão, parecia ter encerrado o jogo dois minutos depois, escolhendo um momento vital para marcar seu primeiro gol por Portugal.

Mas o drama estava longe de terminar.

Enquanto o relógio continuava a correr, o suplente ganês Osman Bukari foi o beneficiário de uma defesa mais terrível de Portugal, ao cabecear para o segundo poste – e realizou de forma notável a celebração de marca registrada de Ronaldo imediatamente a seguir, quando o relógio entrou nos descontos – para fazer o placar 3- 2.

Os nove minutos de acréscimo sinalizados pelo assistente do árbitro deram a Gana a plataforma para o que teria sido um empate improvável no equilíbrio do jogo – e eles quase marcaram um nos últimos segundos depois que o goleiro português Meireles da Costa esteve perto de dar um ponto a Gana. .

Da Costa, ganhando tempo antes de liberar uma bola para o campo, não percebeu o ganês Inaki Williams vagando atrás dele quando colocou a bola no turco antes de tentar chutar para o campo, com apenas um deslize infeliz do homem do Athletic Bilbao negando-lhe a oportunidade de rolar a bola para uma rede vazia no 100º minuto da partida.

No fim das contas, porém, o roteiro havia sido escrito para que Cristiano Ronaldo fosse a diferença – e o atacante cumpriu a promessa, assim como fez nas quatro Copas do Mundo anteriores.