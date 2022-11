Técnico do Irã confronta repórter da BBC no Catar — CMIO Esportes

Carlos Queiroz perguntou ao jornalista porque é que outros treinadores não têm enfrentado questões ‘políticas’

O técnico do Irã, Carlos Queiroz, perguntou por que o colega da Inglaterra, Gareth Southgate, não é questionado sobre tópicos como o Afeganistão, enquanto o técnico se dirigia a um jornalista da BBC na Copa do Mundo no Catar.

O Irã joga sua segunda partida do Grupo B contra o País de Gales na sexta-feira, mas membros da equipe passaram algum tempo em entrevistas coletivas respondendo a perguntas sobre os protestos em sua terra natal após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial em setembro.

A seleção iraniana permaneceu em silêncio durante o hino nacional antes da derrota inicial contra a Inglaterra na segunda-feira – o que foi considerado por muitos como uma demonstração de apoio aos protestos.

As perguntas sobre o assunto continuaram quando Queiroz enfrentou a mídia na quinta-feira ao lado do atacante Mehdi Taremi, que marcou duas vezes na derrota por 6 a 2 para a Inglaterra.













Queiroz, que é português, inicialmente defendeu o direito dos jornalistas de fazer uma série de perguntas, dizendo: “Eles têm o direito, a imprensa tem o direito de fazer as perguntas que eles entendem serem as perguntas certas.”

“É importante que, se respondermos o que queremos, você também precisa respeitar isso. Não queremos misturar esse tipo de problema no momento em que você está jogando futebol”, disse. acrescentou o homem de 69 anos.

Mas depois do evento, Queiroz falou diretamente com o repórter da BBC Persia Shaimaa Khalil, exigindo saber por que nomes como o técnico da Inglaterra, Southgate, não foram sondados sobre tópicos como o Afeganistão durante seus compromissos com a imprensa.

“Estou perguntando uma coisa agora: por que você não faz perguntas a outros treinadores? Isso é justo,” Queiroz foi ouvido dizendo em meio a uma multidão de repórteres.

“Por que você não pergunta a Southgate: ‘O que você acha da Inglaterra e dos Estados Unidos que deixaram o Afeganistão e todas as mulheres sozinhas?’”

Khalil insistiu que ela perguntou ao atacante iraniano Taremi sobre os protestos porque “este é um jogador iraniano” e a questão é “sobre seu país.”

Queiroz fez críticas semelhantes a membros da mídia ocidental no início do torneio no Catar.

Após uma coletiva de imprensa, ele foi ouvido dizendo a um jornalista britânico da Sky News para "pense no que aconteceu no seu país com a imigração" depois de uma pergunta politicamente carregada.













O Irã continua sua campanha na Copa do Mundo contra o País de Gales no Estádio Ahmed bin Ali em Al Rayyan na sexta-feira, antes de enfrentar os EUA em Al Thumama na terça-feira.

Enquanto isso, a nação islâmica enfrenta protestos dentro do país desde a morte de Amini em setembro, depois que ela foi detida por supostamente violar as regras de moralidade ao não usar o hijab corretamente.

Uma autópsia posteriormente determinou que Amini não morreu devido à violência física, mas de hipóxia cerebral, ou falta de oxigênio no cérebro, de acordo com o relatório do legista.

A morte de Amini foi causada por uma condição pré-existente, disse o documento, especificando que Amini tinha condições subjacentes decorrentes de uma cirurgia em um tumor cerebral benigno que ela sofreu quando tinha oito anos.