Messi pede unidade após choque na Arábia Saudita – CMIO Esportes

A Argentina não tem margem para erro após a derrota sensacional na Copa do Mundo da FIFA

Lionel Messi diz que sua equipe não tem ninguém para culpar a não ser a si mesma depois que sua seleção argentina foi derrotada pela Arábia Saudita em seu jogo de estreia na Copa do Mundo da FIFA no Catar, quebrando uma seqüência de 36 jogos sem perder no processo.

A quinta – e provavelmente última – Copa do Mundo de Messi sofreu o início mais ignominioso que se possa imaginar, depois que seu pênalti no primeiro tempo foi anulado por dois gols da Arábia Saudita em cinco minutos no início do segundo tempo, no que está sendo considerado uma das maiores surpresas do mundo. História da Copa.

Mas falando após a derrota desanimadora, Messi disse que estava bem ciente do que a Arábia Saudita, um time 48 posições abaixo deles no ranking mundial, era capaz.

“Sabíamos que era um time que jogaria se deixássemos … Eles não nos surpreenderam, sabíamos que eles poderiam fazer isso”, disse o ícone argentino via Todo Noticias.

“É uma situação que esse grupo de jogadores nunca passou, fazia tempo que não sofríamos um golpe tão duro, não esperávamos começar assim,” ele adicionou.

A Argentina chegou ao torneio como uma das favoritas para vencer o que seria sua primeira Copa do Mundo desde o triunfo liderado por Diego Maradona em 1986, mas os vencedores da Copa América de 2021 agora enfrentam um desafio apenas para emergir do que se tornou um grupo muito competitivo. C.

E Messi atribui a derrota aos minutos cruciais do segundo tempo em que a Argentina baixou a guarda.

“Em cinco minutos de erros que cometemos, perdemos por 2 a 1 e depois foi muito difícil e perdemos a organização e começamos a chutar a bola,” ele explicou.

“Obviamente, temos que vencer ou vencer agora. Cabe a nós consertar o que fizemos de errado e voltar ao básico de quem somos.

“Estamos bem, obviamente magoados com o resultado, muito amargos. Mas as pessoas devem confiar que esta equipe não vai decepcioná-los e vamos buscar isso nos próximos dois jogos. Já jogamos jogos dessa natureza antes e vamos ter um bom desempenho.

“Agora é a hora de estarmos mais unidos do que nunca, para mostrar o quão verdadeiramente fortes somos.”

Messi e a Argentina terão a oportunidade de corrigir seus erros no próximo jogo do Grupo C, que será contra o México no sábado – mas com pouca margem para erro, agora é uma situação de vida ou morte para um dos jogadores mais talentosos do futebol seu canto do cisne da Copa do Mundo