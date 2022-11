Arábia Saudita declara feriado após triunfo da Argentina — CMIO Esportes

Um feriado foi declarado para funcionários e estudantes na Arábia Saudita na quarta-feira, 23 de novembro, após a impressionante vitória do Green Falcons por 2 a 1 na Copa do Mundo da FIFA contra a Argentina.

De acordo com uma diretriz da Agência de Imprensa Saudita, todos os funcionários dos setores público e privado, bem como todos os estudantes, não serão obrigados a trabalhar ou assistir às aulas em comemoração aos esforços heróicos da equipe de Herve Renard contra os favoritos da Copa do Mundo na terça-feira.

“Fica determinado que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os funcionários de todos os setores do estado e da iniciativa privada, e alunos e alunas de todas as etapas de ensino”, dizia o comunicado divulgado nas redes sociais, via tradução.

Isso ocorre depois que o rei Salman aprovou uma sugestão para anunciar um feriado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman – que vem depois que o príncipe herdeiro havia dito anteriormente à seleção saudita para aproveitar a experiência na Copa do Mundo, devido ao seu status de azarão.

“Sei que nosso grupo é difícil na Copa do Mundo e ninguém espera que consigamos uma vitória ou um empate. Então, o que quero dizer é que fique confortável, jogue seu jogo e aproveite o torneio”, disse ele no mês passado.

E parecia que os sauditas estavam olhando para a derrota depois que Lionel Messi deu à Argentina uma vantagem de 1 x 0 de pênalti aos dez minutos do confronto do Grupo C no Estádio Lusail no início da partida de terça-feira.

A Argentina teve mais três gols anulados por impedimento no primeiro tempo antes de uma salva de gols de Saleh al-Shehri e Salem al-Dawsari em um período de cinco minutos no início do segundo tempo provou ser a diferença, e um dos as maiores surpresas da história da Copa do Mundo da FIFA.

A derrota encerrou uma seqüência invencível de 36 jogos da Argentina desde julho de 2019, a segunda mais longa sequência sem perder na história do futebol internacional