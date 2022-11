Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United com efeito imediato — CMIO Esportes

O Manchester United se separou oficialmente de Cristiano Ronaldo, pouco mais de uma semana depois que as primeiras citações de sua sensacional entrevista com o apresentador de TV britânico Piers Morgan foram divulgadas online.

Em um breve comunicado divulgado no final da tarde de terça-feira, o Manchester United disse que Ronaldo havia deixado o clube depois que um acordo foi alcançado por ambas as partes.

“Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo, com efeito imediato”, diz um comunicado divulgado no site oficial do clube.

“O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas, e deseja a ele e sua família o melhor para o futuro.

“Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo..”

Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo, com efeitos imediatos. O clube agradece-lhe a sua imensa contribuição ao longo de duas passagens por Old Trafford.#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 22 de novembro de 2022

A saída de Ronaldo ocorre após uma entrevista de 90 minutos com Morgan, durante a qual o astro português expressou várias frustrações que teve com o Manchester United, seu treinador e proprietários.

O atacante de 37 anos afirmou que se sentiu desrespeitado pelos dirigentes do clube em várias ocasiões durante sua segunda passagem pelo United, além de afirmar que não respeitava o técnico Erik ten Hag, que ocupou o lugar de Old Trafford antes do início da temporada 2022-23.

Ele também criticou os proprietários do clube nos Estados Unidos, a família Glazer, ex-jogadores como Wayne Rooney, e disse que sentiu que o clube não acreditou nele quando pediu uma folga para cuidar de sua filha doente.

Ronaldo, que atualmente está no Catar com a seleção de Portugal antes de sua primeira partida do Grupo H contra Gana na quinta-feira, agora se tornará um agente livre e pode assinar com uma nova equipe imediatamente.

Em meio a vários rumores de transferência no verão passado, Ronaldo deixou claro que só consideraria se mudar para um clube que compete na Liga dos Campeões da UEFA.

A saída de Ronaldo, embora pareça inevitável após suas muitas declarações incendiárias na entrevista de Morgan, representa o desmoronamento de um relacionamento que começou em 2003, quando o ex-treinador do United contratou o então adolescente Ronaldo do Sporting de Lisboa.

Ele deixa o clube com o recorde de mais gols marcados pelo Manchester United em uma temporada da Premier League (31), que conquistou na campanha de 2007-08.

Ele marcou 118 gols em 292 partidas durante sua primeira passagem pelo clube e 27 em 54 na segunda.