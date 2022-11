Processo de venda do Man Utd começa — CMIO Esportes

Os proprietários profundamente impopulares do clube parecem prestes a seguir em frente depois de quase duas décadas no comando

O Manchester United parece prestes a se tornar o mais recente gigante da Premier League a chegar ao mercado aberto em meio a relatos de que os proprietários do clube nos Estados Unidos, a família Glazer, estão procurando compradores dispostos a pagar mais de £ 6 bilhões (US$ 7,15 bilhões) por o clube.

Horas depois de a saída de Cristiano Ronaldo ter sido confirmada pelo clube, os Glazers divulgaram um comunicado para confirmar que estavam considerando “alternativas estratégicas” à propriedade dos Red Devils, que inclui desde a venda parcial até a venda total de um dos clubes de futebol mais famosos do mundo.

Eles disseram em um comunicado que irão “considere todas as alternativas estratégicas, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a empresa.”

O processo, eles disseram, “incluirá uma avaliação de várias iniciativas para fortalecer o clube, incluindo a reconstrução do estádio e da infraestrutura e a expansão das operações comerciais do clube em escala global.”

Acrescentou que o processo vai reforçar “o sucesso a longo prazo das equipes masculinas, femininas e de base do clube, e [will bring] benefícios para os fãs e outras partes interessadas.”

Declaração do clube sobre um processo para explorar opções estratégicas para o Manchester United.#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 22 de novembro de 2022

A mudança ocorre após anos de protestos dos torcedores do Manchester United sobre a ineficácia da propriedade do Glazer em meio a um estádio Old Trafford em ruínas e uma forte queda no sucesso desde a aposentadoria do icônico técnico Alex Ferguson em 2013.

Muito parecido com a venda deste ano do Chelsea FC por Roman Abramovich a um consórcio americano liderado pelo proprietário do LA Dodgers, Todd Boehly, os Glazers nomearam o banco americano The Raine Group para identificar potenciais licitantes para supervisionar a potencial venda em nome do clube, enquanto outro financeiro instituição, Rothschild and Co, atuará como assessores da família Glazer durante todo o processo.

No entanto, ao contrário da venda apressada do Chelsea, é improvável que os Glazers imponham um prazo e buscam um valor recorde mundial para uma franquia esportiva.

Outro clube da Premier League, o Liverpool, juntamente com seus proprietários norte-americanos Fenway Sports Group, também começaram recentemente a explorar o mercado para uma venda potencial.

A notícia de que o Manchester United está disponível para compra provavelmente alertou uma série de potenciais pretendentes, muitos dos quais estiveram envolvidos no processo de compra do Chelsea no início deste ano, como o homem mais rico do Reino Unido, Jim Ratcliffe, que teria registrado um interesse em comprar o clube há vários meses.

O sucesso de nomes como Manchester City e Paris Saint-German provavelmente também obrigará figuras de vários estados do Golfo a investigar uma compra.

No entanto, em comunicado, a United alertou que o processo é investigativo e pode não resultar em uma venda.

“Não há garantia de que a revisão que está sendo realizada resultará em qualquer transação envolvendo a empresa”, disse.

“O Manchester United não pretende fazer mais anúncios sobre a revisão, a menos e até que o conselho aprove uma transação específica ou outro curso de ação que exija um anúncio formal.”