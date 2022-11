Conor McGregor é processado por companheiro de equipe russo por disputa de uísque – CMIO Esportes

A estrela do UFC Conor McGregor está sendo processada pelo companheiro de equipe da SBG Ireland e parceiro de treinamento de longa data Artem Lobov, que afirma ter sido fundamental no início da marca de uísque McGregor’s Proper No. Twelve, mas nunca recebeu nenhum lucro.

Lobov, ex-competidor do UFC e mestre em finanças, afirma que ajudou a criar o plano de negócios da popular bebida alcoólica, mas foi retirado da operação quando alcançou sucesso global.

O nº 12 adequado registrou grandes receitas, consideradas superiores a US $ 1 bilhão, mas Lobov disse em uma entrevista recente que recusou uma oferta de US $ 1 milhão de McGregor porque não se sentia à vontade para receber dinheiro de um amigo com quem tem relações tão próximas. laços.

“Algumas pessoas sabem, mas na verdade foi ideia minha. Fui eu que tive a ideia de fazer um uísque para o Conor”, disse Lobov ao talkSPORT no mês passado.

“Conheci todas as diferentes destilarias de uísque. Liguei para alguns e conheci alguns pessoalmente. Pesquisei e fiz um belo negócio.

“Assim que o negócio estava pronto, fui até Conor e disse: ‘Conor, tenho o negócio pronto para você. Este vai ser um negócio de bilhões de dólares, sem bagunça aqui.’

“Conor me ofereceu US$ 1 milhão, mas eu recusei, não aceitei.

“Você sabe, ao longo da minha carreira, sempre que ajudei Conor com os acampamentos, ele se ofereceu para me pagar pelos acampamentos, mas nunca aceitei dinheiro dele.”

Embora essa possa ter sido a posição de Lobov na época, parece ter mudado nas últimas semanas.

Dermot McNamara, um advogado que representa Lobov, confirmou em comunicado que seu cliente iniciou um processo judicial contra McGregor; um movimento que potencialmente cortará o relacionamento entre os dois homens.

“Meu cliente é um lutador profissional aposentado com mestrado pela DCU em finanças e mercados de capitais”, disse McNamara.

“Abrimos processos no Tribunal Superior em seu nome para fazer cumprir um acordo com o Sr. McGregor sobre a marca de uísque Proper No. Twelve.

“Meu cliente foi o criador inicial e co-fundador do conceito para lançar uma marca de uísque irlandês associada ao Sr. McGregor.

“Como esses assuntos estão agora perante o tribunal, não faremos mais comentários.”

McGregor vendeu sua participação na marca de uísque junto com outros dois acionistas por uma taxa combinada de cerca de US$ 596 milhões.

Uma porta-voz de McGregor, Karen J. Kessler, negou relatos de que Lobov tinha direito à marca.

“O uísque irlandês No. Twelve adequado foi criado, desenvolvido, marcado e promovido incansavelmente por Conor McGregor,” ela disse.