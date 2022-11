Dinamarca ameaça retirada da Fifa em meio a disputa de braçadeiras – CMIO Esportes

A Dinamarca estava entre as equipes que não tiveram permissão para usar braçadeiras ‘OneLove’ no Catar

A Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) deve manter negociações com outros países da UEFA para discutir uma possível saída da FIFA, revelou o CEO do grupo, Jakob Jensen.

A mudança ocorre em meio a um intenso escrutínio da declaração da FIFA de que os jogadores da Copa do Mundo da FIFA em andamento no Catar não têm permissão para usar a braçadeira ‘OneLove’ em apoio a questões humanitárias e de igualdade no evento no Catar, os anfitriões da Copa do Mundo que foram forçados para afastar as acusações de abuso de trabalhadores migrantes e discriminação contra pessoas LGBT+.

Na segunda-feira, sete seleções europeias, incluindo a Dinamarca, foram advertidas contra o uso de braçadeiras antidiscriminação e foram informadas de que os jogadores que o fizerem podem ser penalizados pelos árbitros e sancionados pela Fifa por usarem roupas não autorizadas.

A FIFA, por sua vez, afirmou que sua decisão se baseia no desejo de manter o esporte e a política separados e apresentou sua própria campanha ‘Sem discriminação’, que deveria ser lançada nas quartas de final, permitindo que os jogadores usem braçadeiras com várias mensagens anti-discriminação autorizadas por eles.

Mas, falando em entrevista coletiva na quarta-feira, Jensen disse que o capitão dinamarquês Simon Kjaer estava enfrentando penalidades potencialmente mais severas do que simplesmente um cartão amarelo pelo que teria sido um exemplo de dissidência de alto nível contra a FIFA – e acrescentou que a reação levou a discussões sobre a retirada formal do órgão dirigente do futebol mundial.

“No dia 21 de novembro, a Inglaterra pediu uma reunião de emergência com a Fifa, que compareceu ao hotel inglês”, disse Jensen. “A Fifa disse que ao menos daria um cartão amarelo.

“Tem havido discussão sobre se existe uma base legal para dar um cartão amarelo, mas existe. O pênalti pode ter sido um cartão amarelo, que o capitão não entrou em campo ou que foi banido.”

Jensen também disse que a situação causou muita raiva dentro da DBU e que a instituição não apoiaria a reeleição do chefe da Fifa, Gianni Infantino, que concorre sem oposição ao principal cargo do futebol mundial.

“Há eleições presidenciais na FIFA. Existem 211 países na FIFA e eu entendo que o atual presidente tem declarações de apoio de 207 países”, acrescentou o presidente da DBU, Jesper Moller.

“A Dinamarca não está entre esses países. E nós também não seremos.”