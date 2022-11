Alemanha protesta contra proibição de braçadeira da Fifa — CMIO Esportes

Jogadores alemães foram proibidos de usar braçadeiras anti-discriminação na Copa do Mundo

Os jogadores de futebol alemães manifestaram sua oposição à proibição da FIFA de jogadores que usam braçadeiras anti-discriminação no Catar, cobrindo a boca em sua foto oficial da equipe antes da partida do Grupo E da Copa do Mundo da FIFA contra o Japão.

A Alemanha estava entre várias seleções europeias que pretendiam usar a braçadeira ‘OneLove’ para destacar casos de abusos de direitos humanos e discriminação antes de uma diretiva da FIFA no início desta semana revelar que os jogadores poderiam enfrentar possíveis sanções se usassem itens não oficialmente autorizados pelo futebol mundial. corpo governante.

A FIFA afirmou que sua decisão foi baseada na crença de que a política deve ser mantida fora do esporte e instituiu sua própria campanha ‘Sem discriminação’ a ​​ser realizada no Catar.

O técnico alemão, Hansi Flick, pareceu sugerir antes do jogo que seus jogadores haviam planejado algum tipo de protesto, com uma declaração posterior da Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmando que o gesto foi inteiramente decisão dos jogadores.

“Com a nossa braçadeira de capitão quisemos dar o exemplo dos valores que vivemos na seleção: a diversidade e o respeito mútuo. Seja alto junto com outras nações. Não se trata de uma mensagem política: os direitos humanos não são negociáveis”, disse o comunicado da DFB.

“Isso deve ser feito sem dizer. Infelizmente, ainda não é. É por isso que esta mensagem é tão importante para nós. Banindo-nos do [armband] é como proibir nossas bocas. Nossa postura permanece.”

O protesto ocorre depois que a DFB questionou abertamente a legalidade da FIFA proibir os jogadores de futebol de adotar um símbolo anti-discriminação e disse que estava pensando em levar o assunto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para buscar esclarecimentos sobre a FIFA. autoridade para impor sanções a protestos em apoio à liberdade de expressão e aos direitos humanos.

“A FIFA nos proibiu de usar um símbolo de diversidade e direitos humanos”, disse o diretor de mídia da DFB, Steffen Simon, esta semana.

“Eles combinaram isso com ameaças massivas de sanções esportivas sem especificá-las. A DFB está verificando se essa ação da FIFA foi legal.”