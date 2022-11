Reação do Japão surpreende alemães arrependidos – CMIO Esportes

Pouco mais de 24 horas depois que a Arábia Saudita derrotou Lionel Messi e a Argentina, a Copa do Mundo da FIFA no Catar trouxe outro choque sísmico, com o Japão marcando dois gols no final da partida para garantir uma sensacional vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha no Khalifa International Stadium, em Doha.

Os alemães, que protestaram contra a decisão da Fifa de proibir o uso de braçadeiras antidiscriminação antes do início do jogo, controlaram boa parte do jogo e pareciam estar a caminho dos três pontos no confronto do Grupo E quando Ilkay Gundogan, do Manchester City, friamente marcou um pênalti logo após a marca de meia hora.

Eles perderam uma série de chances de aumentar sua vantagem, incluindo forçar o goleiro japonês Shuichi Gonda a uma fantástica defesa dupla de Serge Gnabry e Jonas Hofmann, antes que o substituto Ritsu Doan empatasse o placar a 15 minutos do final.

Oito minutos depois, outro substituto, Takuma Asano, disparou de um ângulo apertado para dar aos anfitriões da Copa do Mundo de 2002 uma vantagem surpreendente.

Apesar de toda a sua arrogância, a Alemanha foi incapaz de quebrar uma teimosa retaguarda japonesa com o passar dos segundos, condenando a equipe de Hansi Flick a uma derrota embaraçosa em sua primeira partida na Copa do Mundo.

O apito final provocou grandes comemorações de uma equipe japonesa delirante naquele que é um dos maiores resultados da história do país.

A Alemanha, quatro vezes campeã da Copa do Mundo, inclusive em 2014 no Brasil, agora enfrenta uma espera ansiosa para ver se suas próximas duas apresentações garantirão a passagem para a fase eliminatória.

Eles enfrentarão a Espanha, campeã de 2010, no que agora é um confronto crucial no domingo, sabendo que outra derrota pode condená-los à eliminação pela segunda vez consecutiva na fase de grupos.

A Alemanha foi eliminada na fase de abertura da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, quando terminou em último lugar no grupo, conquistando apenas uma vitória e dois gols ao longo do caminho.

O Japão, por sua vez, enfrentará a Costa Rica na primeira partida de domingo com uma vitória que garantiu a passagem para as oitavas de final.