Adolescente espanhol é elogiado por fazer história na Copa do Mundo – CMIO Esportes

O meio-campista espanhol Gavi gravou seu nome nos livros de história na goleada de 7 a 0 de seu time sobre a Costa Rica na Copa do Mundo da FIFA no Catar, tornando-se o artilheiro mais jovem no torneio desde Pelé em 1958.

Gavi foi o melhor em campo no início da campanha da Espanha em grande estilo na quarta-feira.

Com apenas 18 anos e 110 dias, o craque do Barcelona se tornou o jogador mais jovem a jogar pela Espanha em uma Copa do Mundo ou Campeonato Europeu.

Ele fez mais história com uma finalização elegante para o quinto gol da Espanha, chegando na entrada da área antes de chutar a trave com a parte externa do pé direito.

O gol fez de Gavi o mais jovem artilheiro da Copa do Mundo desde que Pelé marcou pelo Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 1958, quando tinha 17 anos e 239 dias.

Antes disso, o mexicano Manuel Rosas marcou na primeira Copa do Mundo de 1930 aos 18 anos e 93 dias, tornando-se o segundo mais jovem da lista de todos os tempos.

“Estou muito feliz por ganhar o MVP, mas hoje todos nós fizemos um ótimo jogo e estou muito feliz por todos eles,” Gavi falou sobre a vitória de seu time.

“Sei que sou o mais jovem da equipe e respeito a todos, mas dentro de campo é diferente e dou o meu melhor. Estou orgulhoso de estar naquele pódio.”

Dirigido pelo ex-astro internacional Luis Enrique, o time da Espanha combina jovens talentos como Gavi e o companheiro de equipe do Barcelona Pedri com chefes mais experientes, como Sergio Busquets.

A vitória contundente da Espanha no Al Thumama Stadium, em Doha, significa que eles lideram o Grupo E com três pontos, à frente do Japão no saldo de gols.

Os japoneses provocaram uma grande surpresa ao vencer a Alemanha por 2 a 1 na quarta-feira.

Espanha e Alemanha se enfrentarão novamente no domingo, no mesmo dia em que o Japão enfrentará a Costa Rica.