Estrela belga perplexa com prêmio da Copa do Mundo – CMIO Esportes

Kevin de Bruyne sentiu que não merecia o prêmio de melhor em campo contra o Canadá

O craque Kevin de Bruyne fez uma avaliação honesta de suas lutas na vitória da Bélgica por 1 a 0 sobre o Canadá na estreia na Copa do Mundo no Catar.

Fazendo sua primeira aparição no torneio em 36 anos, os canadenses foram o time mais brilhante no Estádio Ahmad bin Ali na quarta-feira, quando enfrentaram um país classificado como o número dois do mundo pela Fifa.

Alphonso Davies teve uma oportunidade de ouro para dar a vantagem ao Canadá na cobrança de pênalti logo aos 10 minutos, mas viu seu remate ser defendido por Thibaut Courtois.

O Canadá continuou a parecer mais animado contra seus rivais mais condecorados, mas foi obrigado a pagar por não ter arriscado quando Michy Batshuayi finalizou uma jogada de primeira linha para colocar a Bélgica na frente pouco antes do intervalo.

O Canadá continuou a pressionar no segundo tempo, terminando a partida com 21 chutes a nove da Bélgica, mas não conseguiu fazer o avanço que muitos achavam que seu desempenho merecia.

Entre a escalação belga repleta de estrelas, o meio-campista do Manchester City, De Bruyne, foi um dos vários nomes que foram mantidos em silêncio pela oposição.

De fato, De Bruyne registrou sua surpresa ao receber o prêmio de melhor jogador em campo.

“Acho que não fiz um grande jogo. Não sei por que ganhei o troféu, talvez por causa do nome”, disse o homem de 31 anos.



O técnico do Canadá, John Herdman, que já dirigiu a seleção feminina do país, disse que o desempenho de sua equipe provou que eles mereciam estar no Catar.

“Faz muito tempo desde que voltamos aqui. Nossos torcedores eram torcedores de futebol, mas tentaram dominar o estádio esta noite”. disse o inglês.

Herdman acrescentou em uma entrevista separada que o time está determinado a se recuperar no jogo do Grupo F contra a Croácia no domingo.

Finalista derrotada na Rússia há quatro anos, a Croácia abriu sua campanha em 2022 com um empate em 0 x 0 contra o Marrocos na quarta-feira.

“Eu disse a eles que eles pertencem a este lugar e que nós vamos ‘F’ Croácia. É o mais simples possível”, Herdman disse.

O técnico da Bélgica, Roberto Martinez, que levou o time ao terceiro lugar na Rússia, admitiu que seu time estava longe de ser o melhor – mas afirmou que mereceu os três pontos.

“É preciso respeitar muito o desempenho do Canadá… Não fizemos bem o que deveríamos fazer, enquanto eles fizeram bem o que deveriam fazer. Mas merecemos a vitória”, disse o espanhol de 49 anos.