Estrela da Copa do Mundo critica protesto alemão – CMIO Esportes

O capitão da Bélgica, Eden Hazard, ecoou o apelo da FIFA para se concentrar no futebol no Catar

O atacante belga Eden Hazard se manifestou contra o protesto da Alemanha contra a Fifa, que ocorreu antes da surpreendente derrota por 2 a 1 para o Japão na Copa do Mundo na quarta-feira.

Os jogadores da Alemanha, explicou mais tarde a Federação Alemã (DFB), assumiram a responsabilidade de expressar sua insatisfação com o mandato da FIFA, que afirmava que qualquer jogador que usasse braçadeiras anti-discriminação ‘One Love’ durante as partidas da Copa do Mundo estava sujeito a sanções, incluindo sanções imediatas cartões amarelos.

A posição da FIFA é que ela acredita que a política e o esporte devem ser mantidos separados, embora o órgão regulador do futebol mundial tenha instituído sua própria campanha ‘Sem discriminação’ e dado aos jogadores a opção de usar braçadeiras com várias mensagens de apoio aos direitos humanos que foram aprovadas pelos chefes do futebol. .

A braçadeira ‘One Love’ foi projetada para destacar casos de abusos e discriminação dos direitos humanos no estado do Golfo, no qual a homossexualidade permanece ilegal.

A seleção alemã respondeu ao furor cobrindo a boca durante a fotografia oficial do time, com o chefe Hansi Flack explicando mais tarde que o movimento foi planejado para expressar sua crença de que a FIFA é “silenciamento” eles.

Hazard, porém, que foi o capitão da Bélgica na vitória por 1 a 0 sobre o Canadá na estreia no Catar, abordou o assunto após o apito final e disse que não queria participar da situação porque sentiu que receber um cartão amarelo por tal ato de desafio teria sido “chato.”

“depois eles [Germany] perdi a partida”, disse o jogador do Real Madrid ao RMC Sport.

“Eles teriam feito melhor se não o fizessem e vencessem. Estamos aqui para jogar futebol, não estou aqui para enviar uma mensagem política, as pessoas estão mais bem posicionadas para isso. Queremos estar focados no futebol.”

A questão da braçadeira ‘One Love’ tem sido uma espécie de espinho no lado da FIFA durante os primeiros dias da Copa do Mundo. Várias seleções europeias internacionais declararam abertamente seu desejo de participar da manifestação antes da repressão da FIFA.

No entanto, desde então, o protesto parece ter sido transplantado de vestiários para prédios do governo, com vários dignitários europeus parecendo desafiar a FIFA vestindo roupas com as cores do arco-íris durante os jogos no Catar.

“Não me sinto confortável falando sobre isso porque estou aqui para jogar futebol”, continuou Hazard.

“Fomos banidos um pouco… Não queria começar a partida com um cartão amarelo, teria sido chato o resto do torneio.”