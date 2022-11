Jogador de hóquei banido após ataque brutal ao árbitro (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um jogador amador foi “proibido indefinidamente” pela Federação de Hóquei no Gelo de Moscou depois que ele lançou um ataque cruel a um árbitro durante uma partida recente.

Enfurecido por uma cobrança de pênalti contra ele, Nikolai Rizin foi visto acertando o árbitro com seu taco antes de chutá-lo durante uma partida entre ‘Leopards’ e ‘Revol Ice’ na liga ‘Labor Reserves’ na capital russa no sábado.

O árbitro ficou se contorcendo de agonia no gelo e o incidente fez com que o jogo fosse interrompido antes que a polícia fosse chamada ao local.

Na segunda-feira, autoridades do hóquei em Moscou confirmaram que Rizin, jogador do ‘Leopards’, havia sido punido por seu comitê disciplinar.

“De acordo com os resultados da reunião, foi decidido remover permanentemente Nikolai Rizin de todas as competições realizadas pela Federação de Hóquei no Gelo de Moscou”, leia uma mensagem compartilhada pela agência de notícias TASS.

Autoridades do hóquei de Moscou também disseram que apelariam à Federação Russa de Hóquei para garantir que Rizin seja impedido de jogar em todos os torneios realizados sob seus auspícios.

De acordo com a TASS, Rizin já havia sido banido por um crime semelhante em 2016 e, desde então, jogava com um nome falso.

‘Leopards’ perdeu o jogo na Arena Chkalov em Moscou como resultado do ataque de Rizin.